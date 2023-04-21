习近平的中国式现代化在哪里？

中国式现代化与世界

2023年4月21日，“中国式现代化与世界”蓝厅论坛2在上海“世界会客厅”举行。中国国家主席习近平的照片被投射在大屏幕上，中国外交部长秦刚宣读了中国国家主席的贺信。

4月21日，站在北京当局的视角看，有两件大事，一件是上海举办的『中国式现代化与世界』论坛，习近平致信祝贺。大约这个词他已经说了一段时间了，宣传要跟上，尤其能扩大到国际层面更好。

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另一个是习近平主持的中共中央深化改革会议。他在深改会上表示：“要把全面深化改革作为推进‘中国式现代化’的根本动力”。因此，两个会议都与这个“中国式现代化”有牵连。

然而，在上海召开的这个不知道到底多大程度“国际化”、号称“80国政府、智库、媒体代表参加”的“中国式现代化与世界”蓝厅论坛上，“中国式现代化”似乎已然是一种模式，一种成就。习近平向这个论坛致贺信称：中国“正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴。”而且，中国愿意“以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇。”

但是，在同日举行的中共中央深化改革会议上，却让人感觉这个“中国式现代化”即便在掌握着它的“版权”的中国，还需要通过“全面深化改革”来“推进。”因此，这个“中国式现代化”还处在某种摸索阶段，还面临着很大的难题。

在习近平的蓝厅致信中，这个“中国式现代化”似乎很成熟，它的内涵大约就是习近平信中简略提到的“符合本国实际、具有本国特色…..符合中国国情的发展道路”。

中国外长秦刚甚至在发言中宣扬：“中国式现代化版权属于中国，机遇属于世界”。秦刚沿着习近平的思路，只是在更加明白无误地推销中国式现代化。

官媒中央电视台发表评论详解：中国式现代化“它不仅是中国推动强国建设、实现民族复兴的康庄大道，也为全球发展提供了新机遇，创造了人类文明新形态，具有重要的世界意义和深远的历史意义。”

到底怎么与世界“分享”这一机遇？以及怎么体现它的“世界意义”？央视评论举出的例子是：“今年全国两会后，习近平主席成功对俄罗斯进行国事访问，多国领导人和国际组织负责人纷纷来华访问。在元首外交引领下，中国同各方多领域合作持续推进。连日来，从消博会到广交会，从铁路到港口，呈现一派繁忙景象，‘使者相望于道，商旅不绝于途’的盛况、‘舶交海中，不知其数’的繁华令世界瞩目。”

分析人士指出，外界原本对中国能利用自己的影响力说服普京退兵存着些许希望，但习近平与普京在克里姆林宫的亲密互动让西方的希望变成幻象。法国总统马克龙访华时并非真正亲华但欲凸显戴高乐主义立场不合时宜强调欧洲战略自主的一番言论也遭欧洲盟友批评，中国争取欧洲的外交策略基本落空。

中国也许真正能够“分享”中国式现代化成果的是“全球南方”，但是中国经济萎靡不振，从今以后已经失去了把全球南方国家从“债务陷阱”中救出来的能力。

世界日报评论认为，“全球南方”国家其实并没有真的选边，追随中国，他们都很精明，既乐意看到中国撼动美国，为自己创造更多空间，也希望美国与其他西方国家能够与中国竞争，加强援助，如果中国真的觉得是万国来朝，恐怕只是陷入自己的幻象之中。

但是央视评论坚信：“中国式现代化是对世界现代化理论和实践的重大创新，打破了‘现代化=西方化’的迷思，为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范、提供了全新选择。”

分析认为，如果经济上中国已陷入自顾不暇，“中国式现代化”从政治制度层面看，更难有多少吸引世界的魅力。这一模式实质上是一个专制的党国合一的旧时代的模式，从世界发展潮流看，愿意被一党统治、控制的国家和人民越来越少。

同日，习近平主持深化改革会议，强调今年是“二十大精神的开局之年”，“要把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力”，“稳大局、应变局、开新局”，“在新征程上谱写改革开放新篇章”。但是会议的重点似在通过『关于促进民营经济发展壮大的意见』，会议强调“要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍。”会议称：“支持民营经济发展是党中央的一贯方针。”

这个会议透露出的信息是民营经济真的到了要抢救的地步，问题就出在这里。八零年代改开以来，民营经济为中国创造了巨大的财富，但在习近平统治下民企受到严重创伤。BBC报道分析：近年来民营企业经历了罕见的打击：教育培训行业被“一刀切”；互联网巨头们约谈、退市、罚款、拆分；房地产企业们脚踩“三道红线”后，债务违约，濒临破产，留下一地“烂尾楼”……不一而足，民企信心遭到严重破坏。

中国总理李强日前也向民企和外国投资者保证，中国政府将坚持发展民企并欢迎外资。三年清零，外交紧张，中国与西方国家关系趋坏，外国企业对中国望而却步。

中国的经济改革的确在八零年代以来至2010年代中期取得了世人瞩目的成绩，西方也一度对中国与世界接轨、甚至融合抱有希望，习近平上台后创造的强化独裁直至废除“废除领导干部终身制”的“中国式现代化”加速了逆反进程。

不过，4月21日习近平总书记主持的深改会议还在强调自己执掌政权的“党的十八大以来”，“新时代十年”以来的功绩：“没有那个国家和政党，能在这么短时间内推动这么大范围、这么大规模、这么大力度的改革，这是中国特色社会主义制度的鲜明特征和显著优势。”

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