台湾建置第二陆军扩编警察两千名配备刺针飞弹维护重要基础设施

台湾/中国/军事

为了因应中国大陆武力犯台时，台湾包括科技园区、发电厂、天然气厂等关键基础设施可能首先成为共军占领的目标，台湾内政部警政署已经决议，扩编保安警察第二总队，并加以「军事化」，大幅增加一倍警力达到4000人，分批接受军事训练后，配备重机枪及手榴弹、刺针飞弹等个人重型武器，俨然成为「第二陆军」。

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台湾警政署的保二总队目前只有三个大队，主要负责台湾北中南三个重要科学园区、各地科技工业园区、三座核能发电厂，及各重要火力、水力发电厂，和永安液化天然气厂等关键基础设施的维安任务。

根据规划，未来新的保二总队将全面年轻化，警员及警佐都要50岁以下，警官则55岁以下，超过年龄就要强制调离，保持战力。

训练方式也将和目前台湾警方不同。据了解，未来初次派往保二总队的官警，全都要40岁以下，先派去陆军接受军事训练，熟悉基本单兵及班排城镇作战。同时学习操作各种轻型武器。包括机枪、手榴弹、刺针飞弹等。

知情人士指出，这个新计划可能会在今年8月后开始实施，先增加700人以上，未来将会逐年增加，扩编到4000人，成为能够独立作战的单位，分派到各重要基础设施，进行维安任务。

为了因应与中国大陆作战的需要，台湾的海巡署目前已经朝向「第二海军」的方向调整，以便一旦发生战争，能迅速转换为作战单位。现在蔡英文政府显然也打算把警政署辖下的警察大军调整为「第二陆军」。

今年三月底，台湾内政部在研议是否增设「保八总队」，朝向「平战转换」时，已经引起警界反弹。警方痛批当初蔡政府推动年金改革，把警察退休金大砍一刀，如今却要求「平战转换」，质疑是否要将警察退休待遇和抚恤比照军人？

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