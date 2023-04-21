英国副首相被控职场霸凌辞职 苏纳克受挫

英国/政治

英国副首相多米尼克·拉布被指控霸凌行为于周五辞职，法新社称，拉布辞职对首相苏纳克是一个打击。拉布是首相苏纳克的盟友，在前首相约翰逊丑闻发生后，苏纳克曾承诺建立一个廉洁的政府。

广告 继续浏览后续

法新社消息，英国副首相兼司法大臣拉布（Dominic Raab）日前被指控霸凌同事，他在独立调查结果出炉的24小时内即宣布请辞，成为最新一位因丑闻下台的苏纳克内阁成员。首相苏纳克已接受拉布辞呈。

拉布同时辞去司法大臣职务。他在辞职信中表示，他自认"有责任接受调查结果"，但他也强调报告"驳回其他指控，只有两项指控对我不利"。

过去6个月来，已有3名部长级官员因个人行为离开内阁，这不仅有损于苏纳克为重振保守党所做的努力，同时也使他非常难堪。苏纳克去年10月入主唐宁街时曾承诺要打造一个诚信廉洁的政府。

拉布辞职距离英国举办地方选举仅剩下两周，选前预测苏纳克所领导的保守党将在选举中遭遇挫败。

在前首相约翰逊（Boris Johnson）丑闻缠身、前首相特拉斯（Liz Truss）因推出充满争议的经济政策而在上任两个月内旋风式下台后，最新这起事件对改善公众对苏纳克政府的印象毫无帮助。

长达数月的调查中，听取了来自3个不同部门的多名政府官员对拉布霸凌行为的指控。

政府官员对拉布的职场霸凌提出正式投诉后，拉布去年11月要求展开调查。他说他感到"有责任"接受调查的结果，但也坚决捍卫自己的行为。

他表示，这份报告已确认他在过去4年半期间，从未咒骂、大声吼叫或对任何人进行人身恐吓，并驳回除其中两项以外的所有指控。

拉布在辞职信中对首相表示，这起事件会"让那些在政府中推动变革的人产生寒蝉效应，最终将影响英国国民"。

英国广播公司BBC援引独立调查报告指出，拉布担任司法大臣期间，曾有多次与政策官员会晤时，表现出"具有威吓性的行为，以超过必要性或适当性的态度，提出批判性的反馈，并针对完成的工作提出不具建设性的批评发言（无论他的批评实际上是否合理），令人感觉受辱"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅