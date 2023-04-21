菲律宾向美国倾斜 秦刚急赴马尼拉补救

中菲关系与南中国海争端

2023年4月17日，在菲律宾马尼拉的马拉坎南宫讲话的菲律宾总统小费迪南-马科斯。小马科斯去年当选总统以来，不断靠近美国，他将于5月1日访问美国白宫，与拜登举行峰会。

美菲正在进行两国军演史上最大的“肩并肩”联合演习，中国外长秦刚周五抵达马尼拉访问，预计周六会晤菲律宾总统小马科斯，后者将于5月1日访问美国白宫，与拜登举行峰会。

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美国白宫周四通报说，美国总统拜登将与菲律宾总统小马克斯“将就如何强化两国悠久的联盟关系进行交流。”

杜特尔特担任菲律宾总统时，虽与中国在南中国海主权问题上多有龃龉 ，但采取忍让政策，新总统小马科斯去年6月当选以来，与美国走得越来越近。

秦刚抵达马尼拉，正巧美国与菲律宾举行大规模联合军演，此次军演投入18000官兵，始于4月11日，将持续到4月28日。

秦刚此刻奔赴马尼拉，按照中国外交部发言人汪文清的说法，为了“强化互信”，这句话透露了目前正是两国“互信”程度相当低的时候。

法新社报道说，中国与菲律宾都在南中国海争夺主权，中方宣称该片海域几乎全部属于中国，并对国际法庭2016年有关中国的说法没有任何法律依据的裁决置之不理。

秦刚前任王毅曾于小马科斯去年当选总统后与其会面，并称小马科斯的当选使得中菲关系“翻开新的一页”，开创“两国关系的黄金时代”。

不过，自那以后，小马科斯越来越靠近美国，并将于10日后访问白宫，与美国总统拜登讨论“强化传统的盟友关系”。

马尼拉与华盛顿近日宣布，将共同在南中国海进行军事巡逻。今年2月，菲律宾宣布，在美军已有五个驻菲军事基地基础上，同意美军再进驻四个新的菲律宾军事基地。中国外交部发言人汪文清说，从美国在菲律宾新增基地的位置看，“其意图不言而喻”。

四个基地中的三个可能位于菲律宾北部边缘的吕宋岛，这是唯一一片最靠近台湾的大片陆地。

其中两个新基地临近与北京有争端的黄岩岛和南沙群岛，另外一个军事基地位于卡嘉延省，距离台湾只有400公里左右。根据分析，一旦台海出事，驻扎在这里的美军将可动用导弹和火炮快速介入台海争端。

法新社分析说，尽管菲律宾的军事力量是亚洲最弱之一，但其临近台湾以及周边水域的战略价值，在与中国发生冲突时，它将成为美国的重要合作伙伴。

小名叫 "邦邦 "的前独裁者之子、去年当选的小费迪南-马科斯总统正在寻求改善被其前任杜特尔特破坏的美菲关系。

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