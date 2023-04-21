香港四年后缺17万劳工 立法会促以即日往返方式输入粤省工人 评论忧重内地损国际化

香港/政治

2018年被世界经济论坛报告评为劳工权益零分的香港, 在立法会通过加快输入外劳动议后, 工人更难争取权益 2023年4月21日

在反修例运动后出现的移民潮，令香港在过去两年流失超过10万名劳动力，港府预计，四年后整体会欠17万劳动人口，当局会容许适度有规范地增加输入劳工，对于会否一如立法会通过的议案建议般，容许以即日往返香港及居住地的方式，容许不同行业聘请来自粤港澳大湾区的外劳，劳工及福利局长孙玉菡表示，会审慎及全面评估建议的可行性及影响。

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香港过往输入的外劳，都以中国内地人为主，再加上港府近年不同的「抢人才」计划，最终输入的，亦大多是内地人，例如去年底推出的「高端人才通行证计划」，截至2月已批出的8797份申请中，95%来自内地，且以毕业生为主，并非是年薪逾250万港元的有才之士；即使是医院管理局本月初特意飞赴英国招募医生，亦只是发出逾100份有条件聘书，暂时有20人签署，但未知最终有多少人会真的应聘来港，但另一面的大湾区医疗人才交流计划，则铁定会有300名广东省护士在两年内分三批来港，首批70人已经抵港，第二批100人最快会在年底来港。

引入人才如此侧重内地人士，即使撇开为港人「换血」的质疑，仍会带来另一问题，诚如新加报《联合早报》18日的评论所提警告：「如果香港要维持国际化，就不能吸引单一来自内地的人才，必须要保持香港对海外人才的吸引力。」

面对移民潮后遗症之一的人手缺乏问题，立法会昨(20日)讨论由身兼自由党主席的批发及零售界议员邵家辉提出的「加快输入人力，补充本港劳动力」无约束力议案，议案促请港府除积极培训本地人才和吸纳外来人才，也要「尽快为不同行业和工种从其他地方输入所需人手」，并推出「『输入大湾区人力计划』，容许获批工作签证来港的大湾区内地城市居民即日往返本港工作地点及大湾区居住地，以全面补充本港劳动力，应付社会和经济发展需要。」

议员立场壁垒分明，多名有商界背景的议员都强调，多个行业疫後均出现人手不足，影响香港的经济复苏，长远更会削弱竞争力，急需输入外劳。提出动议的邵家辉更进一步指出，各行业应以行业工资中位数作标准聘请外劳，亦应设输入配额和工作签证时限。至于效法澳门，引入即日往返的大湾区外劳，他认为可免影响香港的住屋压力。

反对的声音全部来自工会，他们质疑人力短缺源于欠缺积极鼓励就业政策，亦忧虑扩大输入外劳影响本地就业机会。当中，本身是劳工社团联会秘书长的周小松议员说，现时已有「补充劳工计划」输入外劳，至于劳工顾问委员会的审批程序被指繁复，他不反对检讨，但现时「补充劳工计划」下的26个不可输入外劳的工种必须受到保护，因为那些都是入职门槛低的基层行业，工人议价能力低，很易被取代。他忧虑，一旦另辟途径输入外劳，很易因缺乏监管而被滥用，业界争取改善待遇的机会更加渺茫。

他今天更在报章撰文，指容许外劳即日往返居住地会令香港的劳动市场陷入一个恶性循环，因为当雇主可以较低的薪酬水平聘用大量外劳，自然没有诱因改善行业环境；结果令本地人更不愿意入行，最终要继续倚靠外劳维持行业运作。

但商界的林健锋议员昨在议会内反驳，指劳工界不听意见，只懂反对，只会令问题恶化。早年因建议最低时薪不多於20港元丶只及当年最低工资的七成而被骂的饮食界议员张宇人，更直斥「有工会代表将『输入外劳』四个字妖魔化」，为雇主扣上刻薄的帽子。

这项没有约束力的动议，最终在65人投赞成票丶9名劳工界议员反对的情况下获得通过；另有4票弃权。

劳福局长孙玉菡在会上表示，疫情加上全球都在争夺人才，香港劳动人口下降速度较推算跌势更急，要靠相当多60岁或以上长者继续工作，去年第四季的本地劳动人口才较两年前减少10万左右。面对劳动力短缺的现实，政府会在保障本地工人优先就业前提下，容许「适度和有规范地增加」输入劳工。他又透露，当局年中会展开「优化的」人力资源推算，预计明年第三季完成，以便政府评估各行业人手短缺情况。

不过，社会一直有评论认为，港府一直迥回避人才外流的根本政治原因，现在的做法是输血，更重要是止血，改善环境及公平执政，减少人才外流。

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