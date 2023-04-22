世界地球日：数千人伦敦集会 呼吁保护地球 反对政府不作为

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世界地球日之际，数千人在英国首都伦敦集会，呼吁保护地球，针对全球暖化采取行动，反对各国政府"不作为”。全球的志愿者则准备以植树和清除垃圾，纪念第54个世界地球日的到来。

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今年的世界地球日是4月22日星期六。持续数周的极端天气使得泰国气温飙升至新高纪录，印度则被严酷热浪侵袭，导致上周末一场颁奖典礼中至少有13人中暑死亡。

气候科学家警告，全球平均气温在2023或2024年可能创下新高。

路透社报导，英国绿色和平组织（Greenpeace UK）共同执行董事哈密德（Areeba Hamid）周六在环保人士于英国国会外游行时说，"气候影响就发生在这里"。部分游行人士身穿绿色戏服与绿色裤子。

哈密德说，当她现在造访家乡印度德里，感觉就像是"把头放进烤箱里"，而2022年的伦敦热浪就像是"一部反乌托邦电影"。"我们再也受不了"。

环保团体"反抗灭绝"（Extinction Rebellion）率领的倡议人士齐聚伦敦，配合世界地球日举行4天"大行动"（The Big One）。

约有3万人报名参加这场适合全家参与的集会游行活动。"反抗灭绝"过去从事封路、泼洒油漆与打破窗户等破坏行动，如今已改变策略。

全球举办各种活动替世界地球日暖场，罗马和波士顿都有相关活动计划，印度斯利那加（Srinagar）的达尔湖（Dal Lake）和佛罗里达州遭受飓风重创的卡拉维尔角（Cape Coral）也将有大型清扫活动。

美国总统拜登本週周早与世界领导人举行会议时矢言要增加预算，以协助发展中国家对抗气候变迁，并遏止巴西亚马逊雨林的森林砍伐。

受到新冠疫情、俄罗斯入侵乌克兰、粮食短缺和美中关系紧张等危机影响，各国政府距离实现2015年"巴黎协定"（Paris Agreement）透过停止使用化石燃料来抑制气候暖化的承诺仍差得远。

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）报告指出，地球温度正朝向在2030年到2035年之间，比工业化前高出摄氏1.5度以上的方向前进。升温1.5度为造成更具破坏影响的关键门槛。

IPCC表示，"为所有人确保一个宜居且永续未来的机会之窗正在迅速关闭"。"这10年做出的选择与行动，将对现在和未来数千年产生影响"。

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