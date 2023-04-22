俄罗斯宣布驱逐20多名德国外交官 西班牙军援乌克兰6辆豹2坦克运往波兰

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俄罗斯外交部周六宣布驱逐20多名德国外交官，莫斯科称这是针对柏林"类似举措的报复"。西班牙向乌克兰提供的6辆豹2A4型坦克已运往波兰。

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法新社消息，德国外交部证实，周六从柏林起飞的一架飞机上载有俄罗斯使馆人员，但德国外交部没有具体说明他们是否是被驱逐的俄罗斯外交官。

俄罗斯外交发言人扎哈罗娃周六向媒体表示，有“超过二十名”德国外交官被驱逐出俄罗斯。

俄罗斯外交部周六早些时候发表声明，宣布在俄罗斯驻德国外交官遭受“新的大规模驱逐”后，将采取报复措施。俄罗斯外交部称，

"强烈谴责柏林的行为，这些行在继续破坏俄德整体关系，包括双方外交层面的关系”。

俄罗斯还将限制德国驻俄外交使团的人数，并表示德国驻俄大使冯盖尔（Geza Andreas von Geyr）已于4月5日收到上述措施的相关通知。

德国外交部周六向法新社表示，已经看到扎哈罗娃的声明。德国外交部称，德国政府和俄罗斯方面最近几周一直在接触，特别针对“减少在德国的俄罗斯情报部门人员”方面。

另据报道，根据船只监测网站的资料，西班牙提供的6辆豹2A4型（Leopard 2A4）主战坦克周六被运上货船驶往波兰，预计将转运到乌克兰，这是西方国家协助乌克兰抵御俄罗斯侵略的部分军援。

路透社报导，目击者指出，这批德国制造的豹2A4型战车和装甲运兵车已在西班牙北部桑坦德（Santander）港口被运上一艘货船。

这艘货船驶往波兰，运载的这批武器会再转运至乌克兰。预计乌克兰将展开春季反攻。

西班牙国防大臣罗夫莱斯（Margarita Robles）本月表示，西班牙将军援10辆豹2A4型坦克。除了货船运送的6辆，西班牙军方正在修理另外4辆。

美国今年1月承诺将向乌克兰提供31辆M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）坦克，德国则承诺提供豹式坦克。北约组织国家已经承诺向乌克兰交付48辆豹2型（Leopard 2）主战坦克。报道称，近期抵乌的坦克被认为将参与乌军“即将到来的”春季大反攻。

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