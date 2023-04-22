法国学者分析达赖喇嘛视频风波

中国-西藏

西藏宗教精神领袖达赖喇嘛因一段被称之为“舌头门”事件的视频遭到网暴。而世界各地的藏人连日来愤怒地示威抗议，声援达赖喇嘛。有法国学者认为参与网络攻击达赖喇嘛的网民让狂热取代了反思。

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4月22日，在巴黎法国国营电视台前面宽阔的平台上，近千名藏人聚集抗议，他们的代表对法新社表示，在电视台门前抗议，是为了抗议一些媒体和电视没有尽到记者职责，反而在传播中国的宣传。

抗议者除了呼吁停止对达赖喇嘛的诽谤外，还认为这种对达赖喇嘛表示的敌意后面，有着北京当局的宣传和操纵。而藏人流亡政府方面也称，他们的调查显示有“亲中势力”在网络上疯传视频并操弄舆论，意图破坏精神领袖的形象，不容忽视这起事件的政治企图。

这一网络围攻达赖喇嘛事件是由一段广泛传播的视频引发的，视频显示，二月28日，在印度达兰萨拉大昭寺的一场公开活动上，一名印度男孩询问是否能拥抱达赖喇嘛，现年87岁的达赖喇嘛邀请男童上来给予拥抱，并亲吻了男童。达赖喇嘛接着伸出自己的舌头，对男孩说：“现在，你能吸我的舌头吗？”现场响起了观众的笑声。

视频广泛传播，达赖喇嘛因所谓“舌头门”遭到猛烈攻击。达赖喇嘛随后在推特上向男孩和男孩的家人表示道歉，声明中写道：“尊者经常以一种天真和俏皮的方式同他遇到的人开玩笑，甚至是在公共场合和镜头前。”

法国东方语言学院教授、法国藏学家罗班（Françoise Robin）对法新社解释： "这的确是达赖喇嘛的俏皮，藏族人中有一种说法，'吃我的舌头'，这源于儿童和他们长辈之间的游戏：当前者向后者要一点钱或甜食，而后者没有什么可给的，他们就说：'吃我的舌头'。”她补充说：达赖喇嘛是 "他们的希望和骄傲"。这种网络操纵给西藏人带来的痛苦是难以衡量的。"

法国马赛大学哲学家和社会学家拉斐尔·里奥杰（Raphaël Liogier）在世界报发表的文章首先申明，他既不是达赖喇嘛粉丝，也不是佛教信徒，但他认为，对前述视频的狂暴反弹首先反应了网民缺乏思辨能力，让狂热取代了反思。

他对这段视频的解释是，达赖喇嘛以喜欢恶作剧而闻名。在他出生的安多藏区，有一种习俗，祖父母亲切地给孙子孙女口对口喂食物。食物没有了，如果孩子们还在不断要求，祖父母就会伸出自己的舌头，表示什么都没有了，喊道：“Che Le Sa！”（“吃我的舌头”）。换句话说，“除了我的舌头，我什么都没有了”。

“只是这位西藏宗教精神领袖，尽管他的英语说得相当好，但他用英语的字面意思说：‘吸我的舌头’，而不是 ‘吃我的舌头’，一字之差，似乎让这句话带上性的内涵。在我看来，这只是反映了网民的心态，或反映了这些网民缺乏领悟能力，或者如人们通常所说，这是一种‘心态错位’。”

在里奥杰看来，这一段视频的病毒式的疯狂传播不仅揭示了互联网用户缺乏反思性，而且产生了虚假信息，表面上看是无意的，实际上可以被有意识操纵。因为它产生了一种不可阻挡的大众效应，砸向一个人或者一个群体身上，大众效应通过不断重复相同的非语境化的表达强加了一种“不可否认性”。

里奥杰举例说，达赖喇嘛喜欢调侃，这并不是他的第一次 “不正确 ”的出场。这位西藏宗教领袖曾多次表示，他很可能转世为 “金发女郎”；换句话说，他的转世不仅是个女人，而且是个西方人。这是为了惹恼北京吗？

2019年6月，达赖喇嘛忍不住再次调侃，如果他的转世 "比他更有吸引力"，那就更好了。假如以为这是一个带有大男子主义气息的不合时代潮流的笑话，那是网民不太掌握这样一个政治背景：达赖喇嘛多次表示过，在中国控制的领土上无法找到他的转世。

这位哲学家和社会学家总结说，这一事件所引起的愤怒证明了我们当代社会固有的空虚。

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