苏丹持续内乱 沙特撤出第一批外国侨民

苏丹/冲突/撤侨

苏丹武装部队和快速支援部队的冲突已经进入第二周，至今造成数百人丧生；苏丹军方周六称，美英法中外交人员和公民将撤离喀土穆。沙特撤出第一批外国侨民。

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法新社援引现场人士报道，虽然夜间苏丹首都喀土穆相对平静；但周六白天，已经停水断电的首都街区又传来巨大的爆炸声，对峙双方持续发生交火，主要机场也成战区。

苏丹政府军周六表示已开始协调派遣军机，撤离美国、英国、中国与法国等国家的外交人员与公民。

苏丹军方表示，政府军总司令布尔汉（Abdel Fattah al-Burhan）已经与多国领导人谈话，这些国家领导人要求苏丹军方协助安全撤离本国公民与外交人员。

军方声明称，布尔汉已经同意"在未来数小时内"协助确保将这些国家人员撤离。英国、美国、法国与中国的公民与外交人员将从苏丹首都喀土穆（Khartoum）搭乘军方运输机离境。

法新社援引德国《明镜周刊》报道，德国国防部长和外交部长周六召开了紧急危机会议，讨论撤侨的可行性。周三，3架撤侨军用飞机被迫返航。

数日以来，美国、韩国和日本已在苏丹邻国部署军队；欧盟也在考虑采取类似措施从苏丹撤离其外交官和国民。

周六，沙特阿拉伯宣布进行自苏丹内战开始以来疏散平民的首次重大行动。沙特不仅撤出本国国民还协助撤离其他国家的国民。

据沙特外交事务部称，包括沙特外交官及国民和外国官员在内的150多人已抵达沙特阿拉伯港口城市吉达。

沙特外交部在一份声明中说，撤离行动是由沙特海军在其他军种的协助下完成，91名沙特公民和来自其他12个国家的约66名国民“安全抵达”。这些国家包括科威特、卡塔尔、阿联酋、埃及、突尼斯、巴基斯坦、印度、保加利亚、孟加拉国、菲律宾、加拿大和布基纳法索。

苏丹军方表示，沙特的外交使团已经撤走。

美国国防部本周稍早表示，正在额外派遣军队与装备到非洲东岸的吉布提一处海军基地，为可能协助撤离驻苏丹美国使馆人员预做准备。

美国周五表示，尚未打算发动政府撤侨计划，撤离苏丹境内约1万6000名美国公民，美国仅持续呼吁在苏丹的美国人就地避难。

美国参谋长联席会议主席马克·米利将军在与苏丹陆军总司令布尔汉将军的电话交谈中，讨论了在苏丹的美国公民的安全问题，与此同时，鉴于苏丹首都喀土穆和该国其他地区爆发战斗，华盛顿考虑撤离其大使馆的可能性。

据世界卫生组织称，苏丹内乱已造成413人死亡、3551人受伤，但实际伤亡人数可能更高，因为许多伤者无法到达医院。

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