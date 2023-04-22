视频风波 藏人巴黎集会声援达赖喇嘛

西藏

2023年4月19日，在印度新德里的一个机场外，藏族女孩捧着他们的精神领袖达赖喇嘛的照片，等待他的到来。

数百名藏人星期六在法国巴黎集会，支持达赖喇嘛，他在一段视频引起争议后，在社交网络和媒体上遭到暴力攻击。

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近千名藏人4月22日聚集巴黎，声援因一段网络广传的视频而遭致攻击的西藏宗教精神领袖达赖喇嘛。

聚集在法国国营电视台广场上的藏人高呼“停止诽谤尊者!”“制止中国宣传!”

法新社援引一名藏人社团的发言人说，藏人聚集在法国国营电视台所在地，旨在揭露“一些媒体和电视没有尽到新闻记者的职责，反而在传播中国当局的宣传。”

示威藏人将近千人，其中有许多小孩，他们高举雪山狮子旗，还有许多藏人高举着达赖喇嘛的肖像。在数周前一段有关达赖喇嘛的视频在网络引发潮水般的敌意后，位于巴黎的6家藏人社团呼吁藏人聚集抗议。

这段视频显示，二月28在达兰萨拉大昭寺的一场公开活动上，一名印度男孩询问是否能拥抱达赖喇嘛，现年87岁的达赖喇嘛邀请男童上来并给予拥抱，并亲吻了男童。达赖喇嘛接着伸出自己的舌头，对男孩说：“然后，你能吸我的舌头吗？”现场响起了观众的笑声。

视频广泛传播，达赖喇嘛因所谓“舌头门”遭到猛烈攻击。达赖喇嘛随后在推特上向男孩和男孩的家人表示道歉，声明中写道：“尊者经常以一种天真和俏皮的方式同他遇到的人开玩笑，甚至是在公共场合和镜头前。”

一些法国藏学专家也指出，“吃我的舌头”源于藏人长辈和儿童之间的天真游戏。丝毫没有一些攻击者所宣称的“性意识”。

藏人行政中央司政边巴次仁在新德里表示，视频中显示的达赖喇嘛天真无邪祖父式的亲切举止显然被误解了。他补充说，达赖喇嘛的精神修为已超脱世俗情欲享受。边巴次仁强调，调查显示有“亲中势力”在网络上疯传视频并操弄舆论，意图破坏精神领袖的形象，不容忽视这起事件的政治企图。

对于法国西藏社区来说，敌对的反应是 因"对视频的错误解释"引发。藏人团体在一份声明中对一些法国媒体中 "流传着断章取义的说法感到遗憾。这让法国和世界各地的藏人社区深感悲哀和受伤。”

连日来，世界各地的藏人集会抗议，声援达赖喇嘛。

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