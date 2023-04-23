中国驻法大使卢沙野访谈失控舆论震惊

卢沙野失控事件

中国驻法大使卢沙野4月21日接受法国电视LCI专访，在记者追问下，言论失控，竟然说出前苏联国家地位未定，毛泽东杀人是八卦等震惊法国舆论的话。法国外交开放学院创始人Thomas Friang在『星期天报』发表声明，要求卢沙野立即公开纠正其言论，敦促法国政府召见卢沙野大使。

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失控

卢沙野大使接受法国LCI电视台记者Darius Rochebin专访，话题包括马克龙总统访问中国、台海现状，美中冲突，俄乌战争，中国人权。

主持人提问环环紧扣，步步深入，按照法国高等社会科学院教授Thierry Pairault的说法：大使先生最后“陷入死胡同”。

记者提出的一个问题是俄乌战争。记者问：“在您眼中，克里米亚，属于乌克兰吗？”

卢沙野：“不一定，取决于我们如何看这个问题…..问题没那么简单。”

主持人提醒卢沙野：“根据国际法，克里米亚属于乌克兰”。

卢沙野称，“根据国际法，这些前苏联国家不是实质的主权国家，因为没有国际协议来具体定位他们的主权国家地位。”

记者追问：“按您的说法，这些前苏联国家的边界还没有划定？”卢沙野：“不要再狡辩了”。记者问，“假如中国的土地被人截了一块，有人说，不要再狡辩了…？”卢沙野突然停住，拿起水杯猛喝，掩饰尴尬。

卢沙野这番言论引起法国舆论震惊，法国外交开放学院创始人Thomas Friang表示，中国大使不仅否认我们的普世价值，而且质疑国际法。按此说法，14个前苏联共和国，联合国的成员国，竟然被中国官员从地图上一笔涂抹，难道法国能允许说，我们的欧盟政治集团成员，如亚美尼亚，阿塞拜疆，格鲁吉亚，摩托维亚，乌克兰没有主权意义上的存在？我们能允许说，波罗的海国家，作为欧盟成员国，不是完整意义上的国家？

中国政府至少截至目前没有公开承认克里米亚属于俄罗斯，卢沙野此番表态是暗自超前，还是与北京有了沟通？无论如何，卢沙野否定14个前苏联共和国的主权地位引发愤怒。

立陶宛外长，拉脱维亚外长已立即要求中方作出解释，收回卢沙野的言论。波罗的海三国已向中国政府提出抗议。

法国政治学者邦达兹指出，卢沙野的谈话意外暴露了北京对俄乌战争的真正态度。法国欧洲议员Raphael Glucksmann表示，根据中国大使，没有任何一个前苏联共和国根据国际法有着“明确的”地位，因此他们的边界线是“无形的”，不可思议，还让这个独裁政权对解决乌克兰危机有所贡献？想象一秒种都不可能。

欧洲议员，属于马克龙执政党联盟的Nathalie Loiseau女士说，那些认为习近平政权如何关心国际法的人绝对要听听，只用几句话，中国大使告诉我们前苏联加盟共和国都不是真正的主权国家。

国际战略研究所(IISS)欧洲高级顾问，巴黎战略研究基金会特别顾问，弗朗索瓦·海斯堡(François Heisbourg)说，我们都知道卢沙野大使的语言创造能力，(比如他攻击法国学者小流氓、疯狗)，忘记中国曾在1994年签署乌克兰无核化写一首承认克里米亚属于乌克兰吧。

法国外交开放学院创始人Thomas Friang在『星期天报』发表声明，要求卢沙野立即公开改正其言论。文章说，卢沙野在法国电视台LCI的访谈已超越外交，穿越众多红线，必须修正其错误。他认为，政府也应该传召卢沙野，向其示意法国作为一个主权国家无论在伦理还是在战略层面是如何运作的。

毛泽东杀人是“八卦”

引起舆论震惊的另外一个问题是卢沙野对毛泽东统治历史的评论。记者提到戴高乐将军1964年与中国建交，称赞世界出现第一个非白人势力，但是当时正是毛泽东掌权，记者说：“毛泽东是历史上最大的罪犯之一，他流放、迫害、屠杀数百万中国人”

卢沙野急忙辩解：“每一次您采访我，总是要拿这些八卦来狡辩”。记者抓住不放，“毛泽东流放，迫害，杀害几百万中国人，您明白许多西方人的感情，他们认为戴高乐当时错了。今天我们与中国打交道，是不是也有可能犯同样的错？”

卢沙野，“这是八卦，不公正，不正确。您念过书吗？”，记者问，“数百万人被毛泽东杀害，您认为这是八卦”：卢沙野说，“每一次你问我，都在过时的八卦上面狡辩。”记者再问：“习近平主席的家庭在文革中也是受害者，不是吗？”卢沙野：“我在这里不跟你讨论这些八卦”。记者重复，“对于无数死亡的中国人，你用八卦来形容，这对古拉格的受害者，对中国劳改场的无数死亡者，这样说是可耻的，您明白吗？”卢沙野：“我来这里不是与你来讨论这些八卦。要讲人权，在你们国家，在其他西方国家，存在着许多的人权问题”。

Thomas Friang认为，公然宣扬修正主义是不可容忍的，在问及维吾尔及天安门事件时，卢沙野竟然把这些历史悲剧称之为“这都是八卦”。作者认为，如果法国允许公开宣传这一谣言，等于法国让中国共产极权的受害者死亡两次。

法国高等社会科学院主持“中国存在”专题讲座的教授Thierry Pairault认为，这一访谈既展现了记者的智慧，他如何温和地引导卢沙耶说出令人不可置信的事情，把他引向死胡同，同时也凸显出官僚卢沙耶花言巧语也难自圆其说的尴尬。

法国战略研究基金会学者Bruno Tertrais 评论，主持人冷静，始终面带笑容。让中国大使彻底崩溃。我如果是北京政府，让他搭乘下一趟班机立即回国。

经济学家Dominique Reynié说，必须赞扬Darius Rochebin的工作，这一访谈是电视新闻报道的典范，法国媒体需要这样。

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