中韩在台海现状问题上继续交锋

台海两岸与韩国

韩国总统周一开启美国行，在他日前表示反对试图以武力改变台海现状、台湾问题是全球性问题之后，中韩外交关系持续紧绷，不断交锋。

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4月23日，中国外交部表示，副部长孙卫东已于4月20日就韩国总统尹锡悦有关台湾问题的言论召见韩国驻中国大使“严正交涉”。

孙卫东称，韩国总统尹锡悦的言论“完全不能接受”，“中方表示严重关切和强烈不满”。韩国驻华大使郑在浩则回应，韩国一贯尊重一个中国原则的立场没有变化。

根据路透社报道，韩国总统尹锡悦近日接受路透社专访时谈到台湾海峡有可能爆发战争时表示，围绕台湾紧张局势的升高是因为试图以武力改变现状，韩国和国际社会站在一起，绝对反对这样的改变。尹锡悦还表示，“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜一样，是一个全球性问题。”

中国外交部上周针对此批评称，韩国应当谨慎处理涉台事务。韩国则认为北京言论不当，4月20日召见中国驻韩大使刑海明，就中方批评韩国总统的言论表示抗议。韩方认为，中方的做法是“严重的外交失礼”行为。

根据韩联社报道，韩国外交部副部长张虎镇表示，尹锡悦总统提到的是反对用武力改变现状的通行原则，中方的相关批评是无礼行为。他强调，中方应努力不让这次的事件给两国关系带来不必要的障碍。

尹锡悦总统定于4月24至30日对韩国最重要的盟友美国进行为期七天的国事访问，届时尹锡悦将同拜登总统举行首脑会谈并出席国宴，还将在哈佛大学肯尼迪政治学院发表政策演讲。27日还将在参众两院联席会议上用英文发表演讲，纪念韩美结盟70周年。

韩联社周六报道称，美国国务院官员周五表示支持尹锡悦总统在台湾问题上的发言。

据报道，中国外长秦刚周五在上海的“中国式现代化与世界”蓝厅论坛似乎也在暗示韩国总统有关台湾问题的评论。秦刚表示，最近有指责中国改变现状，扰乱台湾海峡和平与稳定的荒唐说法，逻辑是荒唐的，结论是危险的。

秦刚威胁说:“在台湾问题上玩火者，必自焚”。

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