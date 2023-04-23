八十名欧洲议员要求法国政府驱逐中国驻法大使卢沙野

卢沙野失控事件

针对中国驻法国大使在接受LCI电视台采访时否认解体后独立的14个国家的主权言论，近80名欧洲议员在法国『世界报』发表公开信，呼吁法国外交部长科隆纳不要对这种“无耻的攻击”不作反应，尽快宣布卢沙野为“不受欢迎的人”。

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议员们在星期日发出的声明中说，呼吁法国政府对中国驻法大使卢沙野先生4月21日在LCI上的咄咄逼人的言论“采取行动”；议员们认为，“这些言论明显违反了国际法，必须被视为对法国的欧洲伙伴国的安全构成威胁”。

公开信强调，卢沙野大使公开宣称，前苏联各共和国在国际法下没有有效的地位，“这种评论远远超出了可接受的外交话语的范围。这是最糟糕的‘战狼’言论，不应不予回应。”

近80位议员在声明中指出，除了对有关国家的历史、文化和基本完整性的构成严重侮辱，该大使的言论还试图破坏可预测的外交关系所依据的基本原则。不管是中国，或任何其他国家，无权质疑他国的主权。主权不是一个外交玩具，而是国际关系、国际法和『联合国宪章』的基本要素。

议员们认为，在欧洲因俄罗斯侵略其邻国乌克兰的领土完整而战火纷飞之际，民主世界必须向独裁国家发出明确的信息，以捍卫我们盟友的主权。

公开信指出，“这不是卢大使第一次发表无耻和贬损的言论。他最近说，一旦台湾人民受控于北京，他们就应该接受 "再教育"。

议员们表示，“在最近的过去，法国政府已经迅速采取行动，驱逐了那些发表不当言论的外交官。正是考虑到这些先例，我们要求你宣布卢沙耶大使为不受欢迎的人，以回应他完全不可接受的行为。“

公开信这样结尾：我们希望你采取这些措施，强调法国对基本价值观的承诺，这些价值观使得我们欧洲团结一致，也使我们在其他地方与分享我们价值观的伙伴团结一致。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周日表示，卢沙野的言论“不可接受”。周六深夜，法国外交部发表声明，对卢沙野相关言论感到“惊愕”，并要求中国当局澄清立场。

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