战狼外交官玩火 前苏联共和国怒批卢沙野鹦鹉学舌

卢沙野言论失控事件

中国驻法大使卢沙野被批“鹦鹉学舌”，“俄罗斯宣传的喉舌”，其否认前苏联共和国主权地位的“奇谈怪论”，在前苏联国家引爆愤怒的海啸。

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乌克兰总统顾问波多利雅科怒批卢沙野言论出奇地荒谬：“"从一个对其数千年历史一丝不苟的国家的代表那里听到关于'克里米亚历史'的荒谬版本令人惊异”。

波多利雅科针锋相对地指出，“前苏联的所有国家在国际法中都有明确的主权地位，"他接着说：“如果你想成为一个主要的政治角色，就不要鹦鹉学舌，听信俄罗斯的宣传。”

卢沙野4月21日接受一家法国电视台专访时，谈到莫斯科2014年占领的乌克兰克里米亚时，当记者问：“在您眼中，克里米亚，属于乌克兰吗？”卢沙野回答称：“不一定，取决于我们如何看这个问题…..问题没那么简单。这是一个历史问题。克里米亚最早属于俄罗斯，在苏联时代，赫鲁晓夫把它送给了乌克兰”。

卢沙野进而发挥说，“根据国际法，这些前苏联国家不是实质的主权国家，因为没有国际协议来具体定位他们的主权国家地位。”

法新社报道分析，卢沙野属于“战狼外交官”，中国外交新家族的一支，他们面对西方赤膊上阵，很少使用外交辞令。面对记者针对卢沙野否认前苏联国家地位的追问，卢要求记者停止“狡辩”。

法国智库，外交开放学院创始人托马斯-弗里昂在『星期日报』评论说，卢沙野的言论涉及的不仅是两个国家，他一句话，就把苏联解体后的14个联合国成员国抹杀了。

属于北约组织的波罗的海三国丝毫不掩饰对中国代表的愤怒，拉脱维亚外长林克维奇斯谴责卢沙野的说法 "完全不可接受"。他的爱沙尼亚同行查克纳将其描述为"对历史的错误解读"。他说：“根据国际法，波罗的海国家自1918年以来一直是主权国家，但它们被苏联占领了50年”。

欧盟外交最高负责人博雷利表示，“欧盟只能假设这些不可接受的言论不代表中国的官方立场”。法国表示，“惊愕地”注意到中国驻法大使的言论，巴黎当局声明：乌克兰“在1991年包括克里米亚在内的边界内得到了包括中国在内的整个国际社会的承认”，并指俄罗斯在2014年对克里米亚的吞并“根据国际法是非法的行为”。巴黎要求北京对其大使的说法予以澄清。

法新社分析，在马克龙访中要求习近平设法“让俄罗斯恢复理智”刚刚两周，战狼卢沙野的言论让法国外交陷入尴尬。

北京一直公开宣称“中立”，事实上习近平从来没有谴责过俄罗斯侵乌，更谈不上与乌克兰总统泽连斯基通话。相反，习亲自前往克里姆林宫拜会普京，重申与俄罗斯的战略合作关系，摆出与西方对抗的节奏。

马克龙访华结束时与习近平发表联合声明，双方承诺“支持所有让乌克兰恢复和平的努力”。

然而，法国总统返国途中有关台湾海峡一旦爆发冲突，欧盟不应自动与华盛顿或与北京结盟的谈话引发盟邦反弹。华盛顿是基辅最主要的军事援助者，远远超出欧盟联盟。

在批评马克龙的欧盟成员国领袖中，有一位是立陶宛外长蓝斯柏吉斯，他再次发推说：“如果有人还想知道为什么波罗的海国家不相信中国会在乌克兰谈判和平的话，请看，这里有一位中国大使说，克里米亚是俄罗斯的，我们国家的边界没有法律依据。”

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