法国公共广播公司总裁批评马斯克独断专行

公共媒体与推特

2023年4月18日，在佛罗里达州迈阿密海滩，推特公司首席执行官马斯克在POSSIBLE营销会议上发言。

法国公共广播公司(France Télévisions)总裁厄诺特(Delphine Ernotte)表示，亿万富翁、社交网络推特的所有者马斯克声称要“决定一家媒体是否是独立的”，这件事 “令人恐惧 ”。

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厄诺特对『回声报』说：“推特试图将世界上所有的公共媒体都贴上国家媒体的标签，然后再贴上政府或公共资助媒体的标签。但最后......马斯克先生是谁，究竟由谁来决定一个媒体是否独立？”

法国公共广播公司总裁继续说： “看到一个美国亿万富翁试图玩弄我们的独立性，并以这种方式定义我们的公共空间，是令人恐惧的”。

最近几周，推特在主要媒体的账户上标之以有争议的“国家附属媒体”和“由政府资金资助的媒体”的标签，然后在周五将其删除。

厄诺特表示， "推特已经退让了，因为从加拿大到澳大利亚，公共媒体的集体动员已经得到了回报"。

不过，推特取消了给用户名加注“政府资助的媒体”、“国家附属媒体”等标签后，新华社和今日俄罗斯在内的官媒推特账号下原本被加注的这些标签也都消失了。

2020年，推特给包括中国在内的专制国家的官方账号和官媒账号加注“官方账号”和“国家附属媒体”的标签，以区分于自由媒体。

法国公共广播公司总裁补充说：马斯克的做法“提出了对我们信息空间的控制问题。我们不能允许美国人，以及明天的中国人，以这种方式在我们的民主制度中扮演巫婆的学徒。”

4月中旬，美国公共广播电台对被标之以 "隶属于美国国家的媒体 "感到不满，离开了推特。马斯克的这一做法使得公营的自由媒体与官方喉舌俄罗斯的『今日俄罗斯』（RT）以及中国官媒新华社置于同一水平。

至于法国电视公司及其频道会不会离开推特这一社交网络？厄诺特回答说："这是一个两难的问题。

"人工智能以工业化的速度生成虚假的图像和视频，其可能性令人眼花缭乱。她说："在即将到来的混乱中，我们公营的、受大众监管的媒体是指南针。

自从马斯克在10月买下推特以来，关于他如何运营这个平台的争议一直很多。

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