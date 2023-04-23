法国对中国驻法大使有关克里米亚的言论感到惊愕

俄罗斯侵乌战争

2023年3月21日，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京与中国国家主席习近平在俄罗斯莫斯科克里姆林宫会谈后的签字仪式上握手。

在中国驻法国大使否认前苏联国家的主权并质疑克里米亚是否属于乌克兰后，法国周六晚间表示 "惊愕"。

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中国驻法大使卢沙野周五晚间接受法国LCI频道采访时说，前苏联国家 "在国际法上没有有效的地位，因为没有国际协议使其主权国家的地位生效”。

关于俄罗斯自2014年以来占领的乌克兰领土克里米亚，卢沙野称："这取决于你如何看待这个问题。这是有历史的。克里米亚在一开始就是俄罗斯的。在苏联时代，是赫鲁晓夫把克里米亚交给了乌克兰。"

这位中国外交官呼吁结束对后苏联边界问题的 "争论"。他说："现在最紧迫的事情是停止，实现俄罗斯和乌克兰之间的停火"。

法国外交部在一份声明中说，巴黎 "惊愕地注意到 "这些言论，要求中国表态，卢沙野的说法是否反映了中国的立场，我们希望情况并非如此"。

巴黎当局强调，乌克兰 "包括克里米亚在内，在1991年苏联解体时被包括中国在内的整个国际社会承认为联合国的一个新成员国”，巴黎提醒各方，俄罗斯在2014年吞并克里米亚是“国际法上的非法行为”。

自乌克兰战争爆发以来，虽然北京官方声称是中立的，但中国国家主席习近平从未谴责过俄罗斯的入侵，甚至到目前为止都没有与乌克兰总统泽连斯基通过电话。另一方面，习近平最近访问了莫斯科，重申他与俄罗斯总统普京的伙伴关系，看起来更像是在建立一个反西方的阵线。

在4月初访问中国期间，法国总统马克龙曾敦促习近平在乌克兰问题上 "让俄罗斯恢复理智"，并敦促他不要向莫斯科交付武器。

两位国家元首发表了一份联合声明，其中承诺 "支持为恢复乌克兰和平所做的一切努力"。

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