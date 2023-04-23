《纽约时报》：德国康采恩与美国作对扶持中国

德国-中国-美国

据《柏林日报》报道，《纽约时报》指德国康采恩与美国作对，扶持中国。大众汽车和巴斯夫继续向中国市场挺进。这与美国孤立中国的战略背道而驰。

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在美国试图孤立北京的时候，两家德国大公司继续在中国大手笔投资。《纽约时报》报道说，德国化公巨头巴斯夫宣布，计划向中国投资100亿欧元，建造一个新的化学生产综合体。这将与巴斯夫在路德维希港的巨大总部规模相当。而巴斯夫在中国已有30个基地。

与此同时，德国汽车制造商大众集团计划根据中国人的意愿调整其车型的功能。因此，该公司正在继续推行其 "在中国为中国 "的战略。报道称，这两家公司的努力与美国在经济上封锁中国的努力背道而驰。

巴斯夫首席执行官马丁-布鲁德穆勒（Martin Brudermüller）说，来自中国的收益使其集团能够抵消欧洲高能源价格和严格的环保措施带来的损失。"Brudermüller在其公司2月份的年度会议上说："如果没有中国的业务，这里的必要重组就不可能如此实现“。他继续说："请告诉我，在欧洲还有哪一项投资能让我们赚钱"。

据《纽约时报》报道，大众汽车公司的高管们 "私下 "表达了类似的看法。高昂的能源和劳动力成本导致大众汽车对在中国的销售有很大需求。他们说，这给欧洲的业务带来支持。与此同时，拜登政府承诺使美国更具竞争力，因此计划扩大美国的基础设施和生产。此外，不再就新的贸易协定进行谈判。

但德国仍然对与中国的贸易持开放态度。基尔地缘政治和经济倡议主任卡特琳-卡明（Katrin Kamin）说，联邦共和国在短期内将无法宽松与中国的关系。她看到的是手机和LED等技术产品，以及锂和稀土等原材料。"这方面的依赖性太强了"。

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