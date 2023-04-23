调查报告：德国并不特别依赖中国

中国-德国-经济

2023年4月14日，德国外交部长贝尔博克和中国外交部长秦刚在北京的新闻发布会上。德国最新调查显示，德国对在华企业利润的依赖程度远远低于假设。

德国多位政治家呼吁，要减少对中国的依赖。但一项调查显示，德国对在华企业利润的依赖程度远远低于假设。德国对中国的直接投资没有达到严重依赖的程度。

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据德国《商报》报道，根据德国贝塔斯曼基金会、德国经济研究所、柏林墨卡托中国研究中心以及德国工业联合会四方公布的一项联合调查，在过去十年里，中国作为德国企业的投资目的地和生产产地，其重要性虽然明显增加，但从直接投资的角度来看，没有形成对中国的依赖性。该调查称，2020年，德国在中国的直接投资仅占德国对外总投资的7%，而对欧盟及英国的投资则占43%，对美国的投资占27%。

调查还指出，2017到2021年，德国企业在华投资每年回流德国的利润为70-110亿欧元。从这一数字来看，从中国回流德国的利润占到12%-16%，大致与美国相当。但欧盟同期回流德国的利润则平均占到56%。

德国工业联合会国际市场部主任斯特拉克表示，“过去四年，工业界在中国的投资总体上来说是来自于在那里获得的利润，也就是说，并未出现资本大规模从德国流向中国的现象。”

此外，德国对中国的投资主要来自制造业。2020年，69%的德国对华投资来国来自德国工业界。与其他市场相比，在华投资利润更为丰厚。德国对外投资中，对中国的投资占比不到7%，但从中国回流的利润却占12%-16%。

调查报告作者认为，从宏观经济角度来看，来自中国的利润回报并没有产生关键的依赖性。

对约30家有对华业务的德国大企业进行的不具代表性的问卷显示，明显多数企业期望在2030年以前通过在中国当地的生产取代从德国的出口。柏林墨卡托中国研究中心的首席经济师曾林向路透社表示，这样的计划可能会削弱未来德国出口前景。中国作为德国出口增长引擎的地位未来可能会减弱。

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