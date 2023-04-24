中国驻法大使争议言论: 欧盟宣布或将重新评估调整对华战略

中国与欧盟

中国驻法国大使卢沙野在周五（4月21日）接受法国LCI电视台采访。当中被问及他在"克里米亚是否属于乌克兰”这个问题上的立场时，他表示“这取决于您如何看待这个问题”。卢沙野进一步解释了自己的立场，强调称历史上克里米亚“最开始曾经属于俄罗斯，是赫鲁晓夫在苏联时期把克里米亚赠送给了乌克兰”，“从国际法的角度来说，这些前苏联国家没有有效的权力，这是因为没有国际法来确认这些国家作为主权国家的地位”。4月24日，欧盟成员国多国外交官员在卢森堡一场会议之前，通过路透社和美联社等对卢沙野的上述观点做出反应。点击以下内文视频，了解详情。

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01:53 博雷利近照 © AP

捷克外交部长扬·利帕夫斯基表示：“这是完全不能接受的。我们谴责这样的声明，我希望这位大使的上司们能够把这件事摆平”。

立陶宛外交部长格比亚鲁斯·蓝斯柏吉斯表示：“这是完全不能令人接受的。今天晚些时候，三个波罗的海国家将召集中国代表，在我们国家是中方临时代办，在其他国家是中国大使，我们会要求他们澄清，中国在独立问题上的立场是否改变了？我们还会提醒一点，那就是我们不是前苏联国家，我们是曾被苏联非法占领的国家”。

爱沙尼亚外交部长马尔克斯·萨克纳表示：“这很明确，波罗的海国家和爱沙尼亚，我们是独立的主权国家，我们是欧盟和北约的成员。但我希望会有一个解释，我们对这位高级代表（卢沙野大使）的声明不满意”。

意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼表示：“中国是一个对话方，需要尊重我们的立场，尊重欧盟，尊重每个成员国。我们尊重中国，我认为尊重我们也是很重要的。这是至关重要的”。

卢森堡外交部长让·阿塞尔伯恩表示：“中国需要告诉我们，驻巴黎的那位大使先生的立场，不是中国的官方立场。因为如果那样的话，整个国际秩序真的会被夷为平地”。

欧盟外交与安全事务高级代表何塞·博雷利表示：“中国大使关于前苏联国家的主权和存在的声明是我们将在中国问题框架内讨论的内容。理事会将开始讨论中国问题，以便为欧盟做好准备，也许在6月将重新评估和调整我们对中国的战略”。

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