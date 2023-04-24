中国驻法大使馆声明卢沙野言论是“个人观点” 未提克里米亚受关注

中国大使

中国驻法国大使卢沙野上周五晚间在法国新闻频道LCI上就2014年以来被莫斯科吞并的乌克兰克里米亚接受提问时，曾否认前苏联各共和国的主权引发了激烈的批评声，纷纷要求中国澄清立场。周一，中国外交部与中国驻法大使馆发言人均就前苏联共和国主权议题进行了表态，但也都未对同样引发争议的克里米亚领土归属问题只字未提。

广告 继续浏览后续

中国驻法大使馆网站上刊出法文声明，称卢沙野的言论是他个人言论，不代表官方立场。

这份题为“中国驻法大使馆发言人声明”中说：卢沙野大使关于乌克兰问题的讲话不是政策声明，而是在电视辩论中表达个人观点。它们不应该被过度解读。中国在有关问题上的立场并没有改变。

声明还说：在领土主权问题上，中方的立场是一贯的、明确的。中方尊重所有国家的主权、独立和领土完整，维护《联合国宪章》的宗旨和原则。苏联解体后，中国是最早与有关国家建立外交关系的国家之一。而且，中国一直按照相互尊重和平等的原则，努力发展与它们的双边友谊和合作。中方尊重苏联解体后诞生的各共和国作为主权国家的地位。

声明最后支持，在乌克兰问题上，中国的立场是一贯而明确的。它愿意继续与国际社会合作，为政治解决乌克兰危机作出自己的贡献。

对与这个声明，法国战略研究基金会研究员蓬达兹在推特上发帖，指出，这个声明是中国驻法大使馆在压力下所作的，事实上否认了卢沙野的言论。在另一个帖中，他又问道：“北京开始正式否认关于卢沙野大使的言论。自2019年夏天以来，这位驻巴黎的外交官将面临什么后果？”

但也有评论指出，这个声明中没有提到克里米亚归属问题。在LCI电视台的采访中，被问到2014年以来被莫斯科占领的克里米亚是否是乌克兰的领土时，卢沙野说："这取决于你如何看待这个问题。这里有历史。克里米亚在一开始就是俄罗斯的。是赫鲁晓夫在苏联时期把克里米亚交给了乌克兰”。

法国战略研究基金会副主任Bruno Tertrais在推特上说：用外交辞令表达，中国驻法大使馆网站上刊出法文声明是将大使推到了公交车下……

有网友跟帖调侃道：卢沙野可能会申请在法国政治避难，以便不被送去劳改。

更有跟帖说：或者有另一种可能，他会去俄罗斯出任大使.....

上周末，近80名欧洲议员在法国『世界报』发表公开信，呼吁法国外交部长科隆纳不要对这种“无耻的攻击”不作反应，尽快宣布卢沙野为“不受欢迎的人”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅