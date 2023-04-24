光明日报资深记者董郁玉因与外国人交往被以间谍罪逮捕

中国记者境遇

中国『光明日报』高级编辑、评论部副主任、前哈佛大学研究员董郁玉，去年2月与一名日本外交官共进午餐时被捕，他的家人在其被捕一年多后首次向外界披露他被捕的消息。

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美国华尔街日报、华盛顿邮报、纽约时报等媒体周一对董郁玉被捕的消息进行了详细报道。报道援引董郁玉家人表示，当局指称他与这些外国人的交往是他可能为日本和美国服务的“外国特务”的证据。

据纽约时报报道，董郁玉经常撰写自由主义观点的文章，他是中共主要党报之一『光明日报』的专栏作家和评论部副主任。几十年来，他经常会见外国人、包括外交官和记者，部分原因是收集写作素材。但董郁玉的家人表示，现在当局把他与外国人的互动视为他是外国间谍的证据。

华尔街日报报道说，董郁玉的家人表示，他既不是间谍，也没有充当外国特工。亲戚和朋友形容董郁玉与美国和日本学者、记者和外交官的交往可以追溯到二十多年前，这些交往是开放的、光明正大的，是中国多年来鼓励的正常知识和文化交流的一部分。

董氏家族在声明中表示，他们认为中国当局这样做可能试图压制知识分子并阻止他们与外国人接触。一名家族成员说，董郁玉被捕令人震惊，因为中国政府此前并未反对他与外国人交往，现在却把这些交往作为间谍指控的证据。

根据华邮报道，董郁玉的家人最初将他被拘捕的消息保密，是因为希望当局能减轻或放弃对他的指控，但是，在上个月被告知董郁玉的案子将被起诉后，他的家人不得不向外界披露他被捕的详情。

目前已有60名知名外国学者和记者联署了一封公开信，呼吁中国政府“重新考虑对董先生的严厉指控”，公开信表示，在他们与董先生的互动中“从未有过任何诡计或间谍活动的迹象。”

公开信还说，“如果中国和世界其他地区建立富有成效、开放和稳定的关系，与董先生这样的人会面时必不可少的”，“如果把这些会面可以视作从事间谍活动的证据，还会有谁愿意来中国会见中国记者、学者和外交官”。

据报道，董郁玉年轻时曾参加了1989年的天安门学生民主运动，后来被强制在一家钢铁厂劳动一年，之后重返北京并保住了『光明日报』的工作。

报道说他是一位具有改革思想和多产的作者，经常撰写经济评论，并获得多项国家支持的新闻奖项。2006至2007年，董郁玉获得尼曼基金会奖学金后前往哈佛大学，期间研究后共产主义国家的政治改革和法律制度。2010年2014年分别在在日本庆应义塾大学和北海道大学做访问学者。

2012年到2014年，董郁玉还为『纽约时报』中文网撰写评论，但在中国禁止记者向外国媒体投稿后停止。

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