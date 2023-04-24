卢沙野言论损害中国 习近平如何反应

卢沙野言论失控事件

中国驻法大使卢沙野否定前苏联国家主权地位，否定克里米亚归属乌克兰的一番言论引发舆论海啸，招致前苏联国家狂批，中国声誉暴跌。

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不少观察人士疑问，卢沙野是否得到了中国最高层指示？如果没有，他个人怎敢如此嚣张？中国高层，乃至中共总书记习近平是否知情，将会作出何种反应？

欧盟高层和法国外交部亦不点名地发出了疑问。欧盟外交最高负责人博雷利周日针对卢沙野的言论这样表示，“欧盟只能假设这些不可接受的言论不代表中国的官方立场”。博雷利的说法显然是一种温和的外交辞令，其强烈的暗示不需做更多解释。

而法国外交部周六深夜对卢沙野的相关言论表示“惊愕”，并要求北京澄清卢沙野的说法是否反映中国的立场。

卢沙野造成的伤害是难以估量的，近八十位欧洲议员致信法国外长科隆纳，要求反击“‘战狼’言论”，宣布卢沙野为“不受欢迎的人”，这是在敦促当局下驱逐令了。

习近平虽然三月间赴克里姆林宫，向外界展示与普京的亲密关系，但北京并公开承认俄罗斯2014年占领的克里米亚归属俄罗斯，有人批评中国在对俄问题上首鼠两端，难道卢沙野前述言论是“不小心漏了嘴”，有网友讥讽卢沙野“坏了圣上的大事”。

卢沙野放了一把火，北京尚无任何表态，放任还是尴尬？令人想不通的是，卢沙野公然否认14个前苏联国家的主权地位，得罪那么多国家，即使权衡利害，对北京有百害而无一利。卢沙野想做什么？

有网友分析，卢的言论，从任何角度看都是在破坏中共的利益，但是在习自己的战狼言论和整肃“执行力”的过程中，效忠，拍马，揣测上意并加以发挥，就成了中共官员的护身符。“卢这次只是在过去几年的轨道上开溜了没刹住车。”

卢沙野的表现，即法新社分析中所指的“战狼姿态”，其实与习近平党中央的决策整体上是吻合的，战狼外交，本身就是习近平误判“东升西降”的产物。

在记者提及毛时代屠杀数百万中国人的罪恶甚至祸及习近平家庭时，卢沙野以“八卦”怼之，避而不谈，甚至以西方人权更坏来辩护。

这里显然触及习近平的精神资源，不少观察家指出，习近平自掌权以来，竭尽全力比肩毛泽东，在精神层面，在语言表达上，更是浸透了毛式风格。习氏上台采取的一系列对内加紧打压，对外抛弃韬光养晦越来越强硬，明显是在向毛泽东时代倒退。

北京会如何看待卢沙野的表现？卢沙野会像赵立坚一样被闲置，或者像秦刚那样得到高升？虽然退休但仍然不断替党中央发声的前『环球时报』总编胡锡进出了一个主意：“第一，不要搭理那些抗议声，让他们自动凉下去好了”；“第二，中国外交官接受西方主流媒体采访还是应该鼓励的，不要怕惹出争议……”“第三，中国目前的弱项是在舆论上被西方压着，这种局面一定要突破……这当中出现一些问题和摩擦，我们得能承受，不要因噎废食。”一位网友说，胡锡进的评论好像“并不快乐”。

中国自视大国，岂不知他的外交官放的这把火，对大国形象的损害何其严重？

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