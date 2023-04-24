台湾军方密切监视中国航母山东号

台湾/中国航母

台湾军方表示，他们正监视一艘位于台湾东南附近海域的中国航母编队的动向。这艘名为山东号航母编队本月初参加了中国在台湾周边的战争演习。

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据路透社4月24日台北消息，台湾国防部周一表示，以山东号为首的中国航母编队在该岛海岸东南约120海里处，该舰本月初参加了中国在台湾周边的战争演习。

台湾早些时候曾报道，在总统蔡英文与美国众议院议长凯文-麦卡锡在洛杉矶举行会议之前，2019年服役的山东号航母通过台湾与菲律宾之间的巴什海峡驶入西太平洋水域。

在蔡英文回到台湾后，中国在该台湾周围举行了数天的演习，山东号和其舰载战斗机在太平洋上参加了这次演习。

台湾国防部在一份简短的声明中说，山东号航母编队目前仍在太平洋上进行训练，距离台湾的南端“鹅銮鼻角”东南120海里处，并将穿越这些水域。

台湾国防部表示，台湾武装部队正在密切监视这些船舰，并会根据情况"做出适当的反应"。

在本月初的演习中，中国展示了许多有关山东号航母的图片，包括舰载战斗机从航母上起飞的图像。

去年3月，在中国国家主席习近平与美国总统拜登视频通话前几个小时。山东号穿越了台湾海峡。

路透社说，中国认为民主治理的台湾是自己的领土，近年来对台湾加大了军事压力，试图迫使其接受中国的主权。

但是台湾政府表示，只有台湾人民才能决定自己的未来。

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