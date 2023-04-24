哈贝克欲促进德国采矿业 以减少对中国的依赖

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据德国新闻网站商业内部人士网businessinsider.de报道，德国经济部长哈贝克希望通过一个10亿欧元的基金来促进德国矿业的发展，以减少对中国原材料的依赖。

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在经受了俄罗斯袭击乌克兰后的天然气冲击后，德国希望在原材料方面变得更加独立。为此，政府希望通过一个新的基金，促进德国控制下的原材料开采。

据彭博通讯社报道，该基金每年将获得10-20亿欧元的资金，用于支持德国企业在国外的原材料项目以及恢复德国国内采矿业。这一促进基金是绿党籍经济部长哈贝克的新原材料战略的一部分。德国政府振兴国内矿业的计划正变得越来越具体。该基金可能明年启动。但相关融资协议尚有待红绿黄联盟批准。

哈贝克在其新的原材料战略要点中宣布了原材料基金。其中一项措施是这样的："除其他外，通过原材料基金支持提升国内和国外的生产能力。在德国、欧盟和世界范围内确定和支持在提取、深加工和回收领域的战略原材料项目。" 哈贝克在文件中对该基金的任务描述如下："该基金将提供赠款、股权、贷款和担保，为原材料开采、深加工和回收项目提供资金（......）。"

早在执政联盟协议中--即在乌克兰战争之前--社民党、绿党和自民党已同意：“我们希望促进国内的原材料开采。”

建立基金的背景是，许多原材料，如钴、铜、锂、硅和稀土，是经济向气候中立化转型的必要条件。例如，风力涡轮机、电池或太阳能电池板都需要它们。根据德国经济研究所的一项研究，德国90%以上的最重要原材料都依赖进口。

在乌克兰战争带来的冲击后，哈贝克让咨询公司EY调查国家如何提高矿物原材料的供应安全。专家们确定了46种在战略上对经济不可或缺的原材料。德国对其中的39种依赖进口。在一半的关键原材料上，中国是最重要的，在某些情况下是唯一的生产商。

欧盟也在努力扩大欧洲的原材料开采和加工。为此，它正在制定一项原材料战略，即《原材料法》。欧盟也正在与美国谈判一项协议，以减少对中国的依赖。对关键原材料的扶持基金也可以制衡美国推出“降低通货膨胀法”时宣布的巨额补贴。

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