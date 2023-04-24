是否支持驻法大使涉事采访中的所有表态？中国外交部回应

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在4月24日中国外交部的例行记者会期间，中方发言人毛宁明确表达了中国承认乌克兰等前苏联国家是主权国家这一立场。对此，现场路透社记者提问称这似乎与中国驻法大使卢沙野的表态不同，并询问“中方是否支持卢大使在接受LCI电视台采访中的所有表态”。就这一问题，毛宁回应称，自己的上述表态“代表中国政府的正式立场”。点击以下内文视频，了解详情。

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01:50 中国外交部发言人毛宁，摄于4月24日 © Reuters

记者会现场，塔斯社、法新社、华尔街日报、彭博社、路透社等均向发言人毛宁就中国驻法国大使卢沙野接受法国媒体LCI采访期间有关克里米亚归属的相关表态提问。毛宁表示：“中方在有关问题上的立场没有变化。关于领土主权问题，中方的立场是一贯的，清晰的: 中方尊重各国主权独立和领土完整，维护联合国宪章宗旨和原则。苏联解体后，中国是最早同有关国家建立外交关系的国家之一。建交以来，中方始终秉持相互尊重、平等相待的原则，发展双边友好合作关系，中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位”。

“关于乌克兰问题，中方的立场是明确的、一贯的。我们愿继续同国际社会一道为推动政治解决乌克兰危机做出自己的贡献。一些媒体曲解中方在乌克兰问题上的立场，挑拨中方同有关国家的关系，我们应对此保持警惕”。

被问及中国外交部是否认可驻法大使的言论，是否认为前苏联加盟共和国的主权在国际法下缺乏坚实基础，毛宁回应称：“苏联是联邦制国家，对外作为一个整体具有国际法的主体地位，这不否认苏联解体后，各加盟共和国具有主权国家的地位”。

被问及中国是否承认乌克兰为主权国家，毛宁回应称“你提到的国家（乌克兰）是联合国的正式会员国，只有主权国家才能正式成为联合国的正式会员国，这是国际常识。中国根据联合国宪章宗旨和原则以及和平共处五项原则，同乌克兰建立和发展着良好的国家间关系。任何企图挑拨离间，干扰破坏中国同相关国家关系的企图，都是别有用心也不会得逞的”。

路透社随后提问，指出毛宁做出的“乌克兰等前苏联国家是主权国家”的表态和卢沙野大使的表态“似乎不同”，因此希望了解“中方是否支持卢大使在接受LCI电视台采访中的所有表态”。对此，毛宁回应称“首先我要告诉你，我的表态代表中国政府的正式立场。第二，在尊重各国领土、主权独立和维护联合国宪章、宗旨、原则方面中国无疑是记录最好的国家”。

卢沙野的相关言论招致欧盟众多国家的惊讶与愤慨。4月24日当天，欧盟外长在卢森堡举行会议，讨论乌克兰战争和苏丹局势，同时也就欧盟与中国的关系进行探讨。

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