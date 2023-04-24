联合国：香港生育率全球最低 移民是解决方法

香港/人口

根据联合国人口基金最新数据，全球有三分二的人口生活在生育率低的国家或地区，而香港的生育率更是全球最低，每名女性仅生育0.8名孩子。但基金指出，世人毋须忧虑有全球人口不足问题，只有欧洲须面对整体人口到2050年会减少7%的情况，而人口低对个别国家或地区带来的老龄化等问题，可藉移民和施以针对性方法解决。

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根据联合国人口基金本月19日公布《世界人口状况》年报，全球妇女的平均生育率由1950年代的5，降至2021年的 2.3，接近所谓的可持续生育率的2.1。当中，香港以0.8的生育率成为全球最低生育率的地方，其次是韩国（0.9）丶新加坡（1.0），接着是生育率为1.1的澳门和圣马力诺（San Marino），而中国内地和阿鲁巴（Aruba）是1.2，一向被指生育率低的日本是1.3，远高于香港。

联合国报告没有分析香港生育率低的原因，但港府统计处月2月指出，本地生育率过去30年大致呈现下跌趋势，由1991年的每千名女性诞下1281名婴儿，跌至前年的772名，跌幅近40%，创30年新低。原因之一是疫下市民生育减少，而总和出生率更持续低于更替水平；其次是女性迟婚和单身人数比例上升。

联合国报告又指，从现在到2050年，欧洲是唯一预计将出现整体人口下降的区域，预计人口会减少7%。但展望未来，却未见有人口不足危机，因为根据联合国经济和社会事务部门去年发表的报告，低生育率会被上升的移民率所抵销，预料全球237个国家和地区中，只有61个地方的人口会在2050年前减少1%。

郑立：港人不需生育 没下一代便没有伤害

报告承认，低生育率会对个别国家或地区造成人口减少丶老龄化丶扶养率等问题，但重申这可透过移民去解决，强行提高生育率，长远效用不大。报告促请当局制订政策，释放妇女劳动力，让妇女可有真正的选择权；并针对移民可能引起的族裔民族主义问题，制订消弭经济和文化忧虑的政策，强调移民与拉低工资之间共无必然关系。

相对部分地区人口减少，基金指出，到了2050年，有八个国家将占全球人口预计增长的一半，它们分别是刚果（金）丶埃及丶埃塞俄比亚丶人口第一大国印度丶尼日利亚丶巴基斯坦丶菲律宾及坦桑尼亚。

联合国建议的解决之道，与香港专栏作定郑立的建议雷同，虽然是以讽刺方式道出。郑立今(24日)在《明报》以《零个就够晒数》为题指出，似乎受儒家文化影响的地区，生育率都特别低，确是值得研究，但「生育率低可能根本不是问题，(因为)港人根本不需要生育。」

他在讽刺部分港人一些错误观念後总结说，香港根本不需提升生育率，因为这「对香港并不重要。没有下一代就不会害了下一代，不如直接追求零生育率，还可节省医疗开支。劳动力可以靠外劳补充，有钱人靠外劳赚够钱了就全家移民去西方国家，不就行了？」

去年上海封城期间，一名全定检测阴性的男子，面对穿着全套防护服的警察扬言若他们拒绝转移隔离，将会受罚并影响三代时说：「我们是最后一代，谢谢。」

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