香港富豪人数十年减27% 跌幅全球第七 新加坡反升四成 超前香港势成

香港/经济

被收紧管治的香港，正面对人财两失的局面：一个全球富翁人数的排名榜显示，香港的百万富翁人数虽然重返「十大」，全球排名第七位，但放眼十年，其富翁人数却大减两成七，是全球「富豪走佬榜」的第七位，只较非洲安哥拉首都罗安达稍好。相反，其区内竞争对手新加坡，十年间的富翁人数增加四成，去年更稳坐全球第五位，连年领先香港。

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值得留意的是，富豪在去年已重返仍受防疫措施影响的中国，北京和上海的排名各升一级至第八和第九位，但未及疫情前。十年间，中国富豪人数平均升86%。

在英国的投资移民顾问公司Henley & Partners与在南非的环球财富情报公司New World Wealth本月18日发表联合报告，按截至2022年底的富人资产计算，在96个上榜城市中，有至少100万美元(下同)可作投资的流动资产的百万富翁有435万名，至少有1亿（centimillionaires）身家的千万富翁则有9845人，至少有十亿资产的亿万富豪亦有927人。

按百万富翁人数排名，全球最多富翁的头六个城市，排名与前年一样，分别是纽约丶东京丶三藩市湾区丶伦敦丶新加坡及洛杉矶，而在2019年後便跌出「十大」的香港，今次重回前列，排名全球第七位，已超前2019年中，即反修例运动初起时的全球第八位的排名，但仍未重拾香港十年前曾是亚太区第二多富翁城市的美誉。

富豪离港源於政局及中国打压 2019年中成转折点

值得注意的是，新加坡超前香港的势态，短期内难以翻转。在2019年中仍落後香港两位的新加坡，前年已反超香港七位，百万富翁人数更是香港的两倍；到了去年，新加坡稳坐第五位，有逾24万名百万富翁，人数多香港八成半。Henley公司指出，新加坡未来会是富豪移入国，其财富数据研究主管Andrew Amoils更向当地的《联合早报》指出，新加坡今年可望再吸入3500个百万富翁，大部分将来自中国。相反，香港则会继续有富豪迁离

Henley公司行政总裁Juerg Steffen2021年初曾以「触目惊心」(startling)来形容在2019年有4200名富豪离开香港的情况，人数排名最多富豪迁出城市的全球第四位。他分析，这可能与当年持续的政治危机和对民主的担忧日益增加有关，而2020年更是首次有大量(significant)富人离开的年份，而在当地普遍动荡不安和中国打压的情况下，相信富豪迁离的趋势会持续。

他的分析至今仍有意义。财经评论员颜宝刚上周对自由亚洲电台把香港富豪离开归咎於中国代香港制订的《港区国安法》，因为国安法令香港的政治和法律环境与中国相似，在港的中国富豪自然会计划把资金搬离香港，减低受国安影响的风险，而新加坡是区内一个理想的替代地点；另一方面，中国富豪若要调离资金，亦会舍香港而取新加坡，这从去年公布的福布斯富豪榜，新加坡有半数富豪来自中国便可见一斑。

美国媒体CNBC曾报道，自中国国家主席习近平提出「共同富裕」後，中国富豪加快把资金调往更佳存放地点的步伐，方法之一是设立「家族办公室」来转移资产，当中不少人选择新加坡。

美国富豪占全球29.7% 平至增63.7% 远超中国

作为全球第二大经济体的中国，北京和上海分别有12.82万和12.72万名百万富翁，排名全球第八和第九位，但仍比2019年中时的第五和第六位稍逊，只是已较2021年的排名有所进步。

连深圳丶广州及杭州在内，中国今次共有五个城市上榜，合共有35.5万名百万富翁，占全球富翁人数8.2%。上述五市在过去十年，百万富翁人数增长迅速，由70%(北京)至105%(杭州)不等，平均增幅达86.2%，而杭州的增幅之大，更是全球之冠。

不过，与全球第一大经济体的美国相比，中国仍然难以望其项背。美国有15个城市上榜，「十大」占三位，榜首纽约便有34万名百万富翁，接近中国五城总数；15城合计，美国共有129.26万名富翁，占全球总数三成。

有关比例，与财富数据公司Wealth-X的相近，近五年的占比亦相差不远，而在这高基础上，Henley数据发现，美国15市的富翁人数，在过去十年仍有24%(芝加哥)至102%(德州的柯士甸)不等的增幅，平均增幅亦高达63.7%。

报告亦显示，多国的百万富翁人数在过去十年有所减少，当中以正入侵乌克兰的俄罗斯的跌幅最大，分别是减少44%的莫斯科和大跌38%的圣彼德堡，两市分据全球富豪人数减幅榜的「首位」和第三位；排第二位的，是南非的「经济首都」约翰内斯堡，而行政首都比勒陀利亚的35%跌幅亦令它排在「富豪走佬榜」的第四位；而香港则以减少27%，与非洲安哥拉首都罗安达的28%跌幅分占「富豪走佬榜」的第七和第六位。

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