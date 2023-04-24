马克龙谴责卢沙野语言不当  巴黎敦促中国大使与北京保持一致

卢沙野言论失控事件

在中国驻法大使卢沙野发表有关否认前苏联国家主权地位言论引发轩然大波后，2023年4月24日，中国外交部发言人毛宁来到北京的外交部办公室试图向媒体澄清中国立场。

中国驻法大使卢沙野4月21日在媒体采访时质疑前苏联国家的 "主权地位"，法国总统马克龙周一谴责中国驻法大使“语言不当”。法国外交部专此召见卢沙野后也发表了相关声明。

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马克龙在比利时奥斯坦德举行的海上风电峰会的间隙表示：“我认为外交官不应该使用这种语言。”他补充说：“因此，我全力声援那些在解读历史和边界方面受到攻击的国家”。

卢沙野有关言论周末在欧洲引爆舆论谴责，根据法国外交部发表的声明，法国外交部周一召见中国驻法大使，就其宣称“前苏联国家在国际法下没有有效的地位，因为没有国际协议落实他们的主权国家地位”表示“震惊”。

法国外长科隆纳办公室主任召见卢沙野谈话时发表声明强调，“包括中华人民共和国在内的国际社会，都承认苏联解体后在其边界内获得独立或恢复独立的15个国家，并通过双边协议，与这些国家建立或重新建立外交关系。因此，对尊重所有这些国家的主权独立及领土完整提出质疑是不可接受的”。声明指出：“这是『联合国宪章』的基本原则，对所有国家都有约束力。”

法国外交部特别强调曾属于前苏联集团的乌克兰的国家地位，法方声明指出，在苏联解体后，包括中国在内的整个国际社会，都承认包括克里米亚在内的乌克兰为联合国成员国。“中国并承认1994年12月4日签署的『布达佩斯备忘录』的有效性，并于签署当日发表向乌克兰提供安全保障的声明。”

卢沙野周五接受法国电视台LCI专访时，记者询问：“在您眼中，克里米亚，属于乌克兰吗？”卢沙野回答称：“不一定，这取决于我们如何看这个问题…..问题没那么简单。这是一个历史问题。克里米亚最早属于俄罗斯，在苏联时代，赫鲁晓夫把它送给了乌克兰”。

卢沙野进而发挥说，“根据国际法，这些前苏联国家不是实质的主权国家，因为没有国际协议来具体定位他们的主权国家地位”。

卢沙野的这番言论引爆舆论海啸，特别激起乌克兰以及波罗的海国家的愤怒。周一，作为欧盟成员国同时也是北约成员国的波罗的海三国分别召见所在国中国大使抗议，并要求北京澄清立场。

同日，北京试图和缓局面，中国外交部发言人毛宁表示，“中国尊重1991年底苏联解体后诞生的各共和国的主权地位”。

毛宁还表示，“中国尊重所有国家的主权独立及领土完整，并维护联合国宪章的宗旨和原则。”

法国外交部门周一表示，已“注意到”北京的这些“澄清”。

法国外交部周一表示，已“注意到”中国外交部4月24日作出的“澄清”，敦促中国大使以符合本国官方立场的方式发表公开言论。

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