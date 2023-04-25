俄军轰炸乌克兰博物馆 泽连斯基谴责俄罗斯破坏历史文化

俄罗斯/乌克兰/泽连斯基/空袭

俄罗斯4月25日周二以导弹攻击乌克兰一座博物馆，造成2人丧生、10人受伤后，乌克兰总统泽连斯基谴责这种野蛮暴行，并指责俄罗斯试图抹去乌克兰的历史和文化。美提议G7对俄实施全面出口禁令，欧盟日本反对。

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法新社报导，这座历史博物馆位于邻近乌克兰东北部前线的城市库皮扬斯克（Kupiansk）。泽连斯基在Telegram上表示："还有人被困在瓦砾堆下。"

泽连斯基并发布一段视频，可以见到一些身穿军装的人在一栋部分被毁的建筑物间踩着碎石行走，建筑物的窗户已全被震碎。

泽连斯基表示，有一名博物馆员工丧生，但哈尔科夫州（Kharkiv）州长席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）稍后表示，已在瓦砾堆下挖出另一具尸体。

泽连斯基指责俄罗斯正用野蛮的方式杀害乌克兰人，指责莫斯科"正竭尽全力摧毁乌克兰的历史、文化和人民"。

乌克兰在去年9月收复了东北部的重要铁路枢纽库皮扬斯克。由于越来越担心俄罗斯可能推进重新占领该城市的行动，乌克兰在今年3月初下令居民撤离。

另据英国"金融时报"报导，七国集团5月领导人峰会前，美国在协商中提议成员国对俄罗斯全面禁止出口，但遭到欧盟与日本反对。

根据"金融时报"见过的一份G7广岛峰会声明草稿，在对俄罗斯实施的贸易制裁部分，各国领导人可能打算以仅含少数豁免的全面出口禁令，取代目前依产业而定的制度。豁免品项包括农产品和医疗产品等。

根据2名官员的说法，这是美国提议的做法。原因是现存对俄制裁制度充满漏洞，导致莫斯科还能继续进口西方科技，使美国越来越不满。

不过，根据3名听取过讨论过程简报的人士透露，在上周召开的预备会议上，日本与欧洲联盟的代表暗示这种做法恐怕不可行。

G7各国领导人将于5月19日起在日本广岛召开为期3天峰会，讨论内容预计主要包括俄乌战争的影响、经济安全、环境投资与印太地区。

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