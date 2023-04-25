北京以分裂国家罪指控台湾民族党副主席杨智渊 台北呼吁尽速放人

两岸关系

中国最高人民检察院周一发布消息称，台湾民族党副主席杨智渊涉嫌“分裂国家罪”，移送温州市检察院审查起诉。台湾陆委会谴责“陆方恣意逮捕台湾民众，严重伤害权益”，呼吁中共尽速释放杨智渊回台。

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杨智渊现年33岁，台湾民族党创始成员，并于2019年接任该党副主席。台湾民族党主张“台湾人民有权利要求公投建国”，他的推特帐号自我介绍：“坚持独立自主，坚决反共，华人共荣”。

根据多家媒体报道，杨智渊去年被诱骗到中国大陆参加围棋比赛或从事商业活动，随后遭到逮捕。中国官媒新华社去年8月3日报道，温州市国安局以涉嫌危害国家安全为名对杨智渊“实施刑事拘传审查”。抓捕杨智渊的时间，恰好是美国众议院议长佩洛西访台后离开的时间，此举似有明显的报复特征。

中共官媒央视罗列的杨智渊的“罪名”包括，长期鼓吹台独理念，伙同他人成立“台独”组织“台湾民族党”，以“推动台湾成为主权独立国家并加入联合国”，大肆鼓吹推动“公投建国”，高调推行“急独”路线，策划实施“台独分裂活动”等等。

台湾陆委会4月25日重申杨智渊无罪，“呼吁中共应尽速释放杨员回台”。陆委会表示，自去年8月以来，多次透过管道敦促中方尽速安全释放杨智渊，都没有得到正面回应。

陆委会强调，在两岸新冠病情趋缓，双方人民希望两岸恢复正常往来之际，“陆方恣意逮捕台湾民众，严重伤害国人权益，制造恐惧，势必不利两岸间交流活动。”

台湾行政院长陈建仁周二呼吁中方早点让杨智渊回到台湾，保障前往当地的台湾民众都能得到人身安全。

台湾人权工作者李明哲2017年被中国当局以“颠覆国家政权罪”逮捕，判处五年刑期，去年4月才获释返回台北。

最近，台湾出版集团八旗文化总编辑富察3月份去大陆探亲后突然失联至今，目前传出富察在上海遭警方秘密逮捕的消息。

台湾自由时报24日援引李明哲表示，富察被抓捕，事实上是“中国政府把打压出版言论自由的手，直接伸进了台湾的出版业”。

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