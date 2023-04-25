台湾八旗文化出版社总编富察在上海失联传被秘捕引热议

台湾出版社主编在中国失联

台湾八旗文化出版社总编辑富察今年3月去中国大陆在上海失联至今，被怀疑遭“秘密拘捕”。台湾自由时报引述李明哲指出，此举显示中共已将打压出版言论自由的手伸进了台湾出版业。

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台湾八旗文化出版社总编辑富察（李延贺）今年3月去中国大陆办理注销户籍手续，失联至今，被怀疑在上海被“秘密拘捕”，这个消息在台湾和海外华文圈儿持续发酵，受到关注。

据台湾自由时报4月24日消息，曾被中共关押的台湾非政府组织工作者李明哲发文强调说，富察被抓捕，事实上是“中国政府把打压出版言论自由的手，直接伸进了台湾的出版业”，他并说，“这是富察事件最应该被讨论的问题”。

据台湾陆委会副主委詹志宏4月20日表示，台湾政府一直关注事态发展，但必须充分尊重家属意见，详情不便对外说明。

据台湾上报4月24日刊出一篇“投书”介绍，富察本名李延贺，满族人。1971年出生于辽宁省岫岩县，拥有中文博士学位，曾任上海文艺出版社副社长，后与台湾人士结婚生子，搬到台湾定居，2009年在台湾成立八旗文化出版社，为读书共和国出版集团旗下的品牌，并于2013年领取中华民国居留证。

上报还例数了八旗文化出版社出版的作品：流亡美国异议人士、理论家、史学家刘仲敬的《中国洼地》、《逆转的东亚史》、《韭菜与洼地》等十多部作品；美籍华人裴敏欣的《出卖中国》；日本法学博士熊仓润的《新疆》；日本产经新闻社台北支局长矢板明夫的《曾经以为中国最幸福》（与石平合著）、《人民解放军的真相》；以及流亡海外的中国经济社会学者何清涟的《红色渗透》、《中国：溃而不崩》（与程晓农合著）...，该报指出，这些不见容于北京当局的出版品，对于启蒙读者了解中国有相当贡献。

同时，上报也介绍了已故作家李敖之子李戡有关富察是“中共地下党”的说法。后者在脸书上写道：“富察是中共派来台湾工作的党员，他这次被抓，...是因为作为党员在台湾工作失败而被整肃”。李敖之子还说，富察“出版这么多和中共意识形态严重对立的书，全都得到上级准许...”。

上报说，值得关注的是，李戡在这件事披露出来的前20天即预先发文（3月31日）指出，「台派阵营的中共卧底回老家被抓了」，时点恰巧是富察被捕的时间...

对于“富察是共谍”的说法，台湾自由时报引述日本产经新闻社台北支局长矢板明夫指出，当八旗出版社的总编辑富察在中国被秘密羁押、失去了人身自由时，有人竟在既无人证又无物证的情况之下，说富察是中共间谍。让人觉得既愤怒、又悲哀，想到中国有句话叫「杀人诛心」。矢板明夫认为，现在应该谴责的，是中国政府践踏法治和人权的事实。而不是用诛心之论来分化台湾社会。

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