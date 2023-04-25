拜登宣布竞逐连任 共和党指与现实"脱节"

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现年80岁的美国拜登4月25日周二在推特上宣布竞逐连任，拜登承诺要恢复美国工薪阶层的“尊严”，呼吁选民让他"完成这项工作"。共和党指拜登争取连任与现实"脱节"。

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拜登在一段3分4秒的视频中说，他就任后最初几年一直在为民主和自由奋斗，他并警告"MAGA极端分子"正在威胁这些自由。MAGA一词取自特朗普竞选口号"让美国再次伟大"（Make America Great Again）的缩写。

拜登在影片中表示："4年前我角逐总统的时候，我说，我们在为美国的灵魂而战，现在我们依然如此。这就是我角逐连任的原因。"

现年80岁的拜登如果成功连任，到第二任期结束时将年满86岁。

共和党方面，前总统特朗普已经宣布将再度角逐总统。

分析指，美国现任总统在寻求连任时传统上具有压倒性优势，但拜登争取连任面临特别的阻力，包括他的年龄问题、经济表现、前总统特朗普再战白宫，以及国际变局等因素。

首先，拜登在2021年就任总统时78岁，已经是美国史上最高龄的总统。他如果成功连任，第2次就职总统时将是82岁，任期届满时会是86岁，几乎比先前的记录保持人美国前总统里根大10岁，里根在77岁时第2任期届满。尽管拜登今年2月的年度健康检查报告称他"适合履职"，但仍有人怀疑他如此高龄，可能突然出现健康恶化的风险。

经济方面，拜登面临的最大的经济挑战是遏止通货膨胀。这是一个他几乎无法控制的问题。不过尽管目前物价仍然远高于疫情之前，但正在逐渐下滑。另外，拜登竞选连任的最关键因素之一是他的共和党对手是否是特朗普。

拜登宣布争取连任，共和党立即回击，声称他与现实"脱节"。共和党全国委员会（Republican National Committee）周二在声明中说："拜登制造一个又一个危机后，竟如此脱节，认为他有资格再任4年。"

声明中说，如果选民让拜登再任4年，"通货膨胀将会继续飙升，犯罪率将会攀升，更多芬太尼（fentanyl）将跨越我们开放的边界，学生会继续在学习上落后，美国家庭的处境将会更糟"。

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