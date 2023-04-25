法国密切关注苏丹停火 各国加紧撤侨行动

苏丹/法国/美国/撤侨

苏丹交战各方在美国调停下达成的72小时停火，4月25日周二得到部分遵守；与此同时，西方各国、阿拉伯国家和亚洲国家加快撤侨行动。法国表示将密切关注停火有效得到遵守。另据悉，苏丹国家实验室被占据，世卫担心引发生化危机。

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法新社消息，法国周二对苏丹交战各方接受停火表示欢迎。法国外交部在一份声明中表示，称法国将密切关注有关的停火协议是否得到有效遵守，以使平民得以撤离战区并提供人道主义援助。

法国外交部的声明对在美国努力下，各方达成72小时停火表示欢迎。法国并呼吁苏丹交战各方充分遵守停战协议，特别为人道主义援助及平民撤离战区提供便利。

法国外交部的声明称，法国将对各方停止敌对行动予以关注，以为达成长期停火并开启政治谈判提供可能。

在美国与沙特阿拉伯的调解之下，苏丹交战各方已同意停火72小时，该协议定于当地时间24日午夜（国家标准时间当日22:00）生效。

美国国务卿布林肯在周一表示，经过为期两天的紧张谈判，停火协议将于25日开始执行。在过去的一周内，交战双方都没有遵守几项临时的停火协议。布林肯在一份声明中表示，“在此期间，美国敦促苏丹武装部队与快速支援部队立即全面维护停火协议。为了支持战事的持久结束，美国将与区域和国际伙伴以及苏丹平民利益相关者进行协调。”

法新社报道，72小时停火协议周二得以部分遵守。

与此同时，各国利用交战双方达成的72小时停火协议，纷纷加快撤侨行动。

据一位欧洲官员称，在苏丹冲突前居住在该国的约1,500欧盟成员国人员中，已有 1000多人撤离。

法国已关闭驻喀土穆大使馆，在撤出538中包括209名法国侨民。 周二，一艘法国护卫舰停靠在苏丹东部的苏丹港，将大约500名联合国人员撤离到沙特阿拉伯的吉达。

德国方面，据外交部长贝尔博克表示，德国已经通过德国航空成功撤离了30个国家和地区的近500人。 德国将于周二晚上组织最后一次从苏丹撤离行动。

英国周二宣布开始用军机撤离其侨民。 大约 2,000名驻苏丹的英国人表示希望从该国撤离。

据美国国务院称，在上周六美国政府人员从喀土穆撤离后，大约100名美国特种作战部队通过直升机协助不到一百人撤离苏丹。

联合国安理会计划于25日就苏丹问题召开会议。

苏丹卫生部表示，冲突爆发以来，已导致约460人死亡，超过4000人受伤。

世界卫生组织驻苏丹代表阿比德表示，位于喀土穆的苏丹国家公共卫生实验室已冲突中其中一方控制并用作军事基地。实验室技术人员已被驱离。由于实验室储存了小儿麻痺症、麻疹和霍乱等病原体样本以及血液库存，他形容情况极度危险，担心会出现生化危机，但他没有透露是冲突哪一方控制实验室。

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