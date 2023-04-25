中国人偷渡美国

逃离习近平终身执政的中国 10月到今年2月偷渡美国人数暴增12倍

发表时间： 更改时间：

美国亚利桑那州Tohono O'odham Nation的美墨边境，边境围栏伸向远方。路透社摄于2022年8月31日。
美国亚利桑那州Tohono O'odham Nation的美墨边境，边境围栏伸向远方。路透社摄于2022年8月31日。 Thomson Reuters Foundation - REBECCA NOBLE
作者： 旧金山特约记者 王山
5 分钟

从去年10月习近平在中共20大上第三次连任中共总书记，到今年3月习近平在中国第14届全国人大上第三次连任中国国家主席，中国人通过美墨边境偷渡美国人数暴增，美国海关及边境保护局(CBP)在美国西南边境查缉偷渡来美的中国人4271名，为全年同期的12倍。

广告

华尔街日报报道说：在习近平治理下，遭受挤压的私人企业被迫裁员，企业家选择远走他乡；习近平第三任期展开之后，许多人忧心政治迫害趋于恶化而踏上危险重重偷渡之旅通过拉丁美洲美墨边境闯关的中国移民"是正在大量外流的中国人口其中一部分。

 

德州麦伦市(McAllen)格兰德河谷天主教慈善组织(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)负责人皮特尔(Norma Pimentel)说，收容所员工以前每个几个月才会看到中国移民，而现在，突然之间，我们看到很多从中国来的人。她说，最近曾在一天之内出现50名中国移民，有时候一天之内收容的移民当中约有25%来自中国。

 

根据联合国难民总署统计，2022年中期，全球各地共计有11万6868名中国籍人士寻求庇护，比2012年底习近平初掌权时的1万5362人增加许多。华尔街日报，这个统计数字并不包括持工作、观光或其他签证进入其他国家的中国公民。

 

巴拿马政府公布的移民迁徙数据显示，2023年1月至3月间，有3855中国移民1穿越南美洲与中美洲之间地势险峻的达连隘口(Darien Gap)，以美国为目标持续前进。相较之下，2022年一整年通过达连隘口的中国公民有2005人，2010年至2021年之间累计只有376名中国公民通过达连隘口

 

华尔街日报报导，根据十多名正在进行偷渡或最近才闯关成功中国移民访问，选择从拉丁美洲展开偷渡之旅的中国移民，通常属于低收入、教育与技能程度偏低的族群，几乎没有机会可以申请到美国签证。这些民众当中，很多人在新冠疫情期间受到封城影响或与中国政府当局发生冲突，变得一无所有。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

继续阅读相同主题内容: