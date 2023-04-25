逃离习近平终身执政的中国 10月到今年2月偷渡美国人数暴增12倍

中国人偷渡美国

从去年10月习近平在中共20大上第三次连任中共总书记，到今年3月习近平在中国第14届全国人大上第三次连任中国国家主席，中国人通过美墨边境偷渡美国人数暴增，美国海关及边境保护局(CBP)在美国西南边境查缉偷渡来美的中国人4271名，为全年同期的12倍。

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《华尔街日报》报道说：在习近平治理下，遭受挤压的私人企业被迫裁员，企业家选择远走他乡；习近平第三任期展开之后，许多人忧心政治迫害趋于恶化，而踏上危险重重偷渡之旅。通过拉丁美洲向美墨边境闯关的中国移民"是正在大量外流的中国人口其中一部分。

德州麦卡伦市(McAllen)“格兰德河谷天主教慈善组织”(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)负责人皮门特尔(Norma Pimentel)说，收容所员工以前每个几个月才会看到中国移民，而现在，突然之间，我们看到很多从中国来的人。她说，最近曾在一天之内出现50名中国移民，有时候一天之内收容的移民当中约有25%来自中国。

根据联合国难民总署统计，2022年中期，全球各地共计有11万6868名中国籍人士寻求庇护，比2012年底习近平初掌权时的1万5362人增加许多。《华尔街日报》说，这个统计数字并不包括持工作、观光或其他签证进入其他国家的中国公民。

巴拿马政府公布的移民迁徙数据显示，2023年1月至3月间，有3855中国移民1穿越南美洲与中美洲之间地势险峻的“达连隘口”(Darien Gap)，以美国为目标持续前进。相较之下，2022年一整年通过“达连隘口”的中国公民有2005人，2010年至2021年之间累计只有376名中国公民通过“达连隘口”。

《华尔街日报》报导说，根据对十多名正在进行偷渡或最近才闯关成功中国移民访问，选择从拉丁美洲展开偷渡之旅的中国移民，通常属于低收入、教育与技能程度偏低的族群，几乎没有机会可以申请到美国签证。这些民众当中，很多人在新冠疫情期间受到封城影响或与中国政府当局发生冲突，变得一无所有。

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