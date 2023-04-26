不满联合国经社文香港报告 有议员直斥是假新闻 促港府积极澄清方法显特色

香港/联合国/政治

联合国经济丶社会与文化权利委员会上月发表报告，促请港府检讨《港区国安法》以保障港人自由，多名香港立法会议员在讨论报告时，对结论表达强烈不满，要求港府除发新闻稿澄清和反驳外，须更积极回应。其间，有议员直指这些「失实」结论根本就是「假新闻」，建议要找出有「特别不道德丶不专业」情况的委员，定向加强发放资料或予以谴责，让他们知道如此行事须付出代价。

广告 继续浏览后续

出席立法会政制事务委员会昨(25日)午相关会议的政制及内地事务局副局长胡健民，对以多媒体影片或更主动「说好香港故事」的建议表示会加以考虑，有些则会向中央的外交部反映。

联合国经社文委员会就香港根据《经济丶社会与文化权利的国际公约》提交的第四次报告所举行的会议是昨午立法会委员会会议的其中一项议程，但却变成对经社文委员会的批驳会议，发言的十名议员均对其结论报告表示不满丶不接受或反对，直指报告是「失实」丶「偏颇」丶「离谱」。

何君尧：中国奉行战狼外交 「你咬我一嘢，我咬你十嘢」

众多议员均认为港府单是出新闻稿是不足够的，律师出身的何君尧议员直言，明白香港有些回应要经国家的外交部，但中国现在实行的，「是战狼外交，你咬我一嘢，我咬你十嘢，点解结论咁不利，我们咁软弱无力？」

而议员的积极建议亦令人大开眼界。形容经社文委员会结论是「立场荒诞……用语言艺术达到无理由丶无理据的结论」的前保安局长丶新民党议员黎楝国建议，当局不应等待两年後交代进展时才工作，须频密地指出委员会「乱嗡」，「要日日讲丶次次讲丶向全世界讲」，像外交部般办定期的记者招待会。

另外，师承北京「小护法」王振民的政制会副主席李浩然，则要求出席官员罗列有「特别不道德丶不专业」情况的委员，介绍他们的立场和行为表现，若研究发现他们的言论有预设立场，便加以公开，让人知道他们不是太恰当，甚至问：「可否对他们出任这些职位有所保留 ？」另一建议就是邀请这些委员来港实地考察。当被官员告知联合国已於2005年发出指引，建议不要受邀探访，以防影响审议报告结果後，李继续要求港府官员向这些委员发电邮以陈述真实信息，使对方下次审议时「有啲良心」，减少戴「有色眼镜」。

官员：委员提问不偏颇 结论却离谱

副局长胡健民回应时重申，是否针对性或定向发信息给委员，须配合国家，会向外交部驻港公署反映。至於那些经社文委员对香港事务有特别立场，他指出，委员之间各有分工，而他们在提问时，并不是那麽偏颇夸张，不觉得有那些委员特别离谱，但报告结论则相当偏颇，认为是委员会偏听之过。

最後，委员会主席周浩鼎总结时表示，经社文委员会发表的结论是「失实」的，「偏颇已不足以形容它，根本就是笔墨难以形容的假新闻」，应以恒常的记者会「直斥其非」，促请当局考虑；另一建议就是发信直接谴责相关联合国委员，让他们知道继续这样做是有代价和成本的，亦可起立此存照之效；他又建议港府另起炉灶，自行发另一份报告。

发言议员中，只有出身民主党的新思维主席狄志远趁机要求当局保证游行示威自由，减少对游行的要求，以免国际社会觉得香港的游行示威自由被国安法削弱。但与此同时，李浩然则期望众人谨记「黑暴」，指2019年11月11日有市民因言语不合而被人燃着粉末烧伤，建议在当天举行纪念活动，提醒市民「黑暴行为」对社会有巨大伤害。

联合国经社文委员会就香港履行相关国际公约的情况於2月进行审议，3月发表审议报告，关注《港区国安法》对司法独立丶组织工会丶教育和文化等多方面权利的限制，促请中港政府检讨国安法，确保港人得享上述权利及自由；另又建议当局废除国安热线，指热线影响公民社会丶工会丶教师等群体的工作及表达自由。港府即晚发表五千字长文回应，指委员会偏听偏信，「妄议」香港人权状况，甚而将「审议工作政治化」；对委员会的失实和误导内容表示「强烈不满和坚决拒绝」。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅