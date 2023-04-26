中国宣布将派特别代表前往乌克兰访问

中国/ 乌克兰

中国外交部欧亚司副司长于骏4月26在中外媒体吹风会上就习近平和泽连斯基的通话做了说明，并指出，中方将派特别代表前往乌克兰等国访问。点击以下内文视频，了解详情。

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00:44 中国外交部欧亚司副司长于骏，摄于2023年4月26日 © AP

于骏表示：“不久之前，习近平主席应约同乌克兰总统泽连斯基通了电话。中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通”。美联社引用于骏的话指出，其中一位代表将是外交部欧亚事务特别代表李辉。

于骏还表示，“习近平主席同泽连基总统通话，体现了中国在国际事务中客观公正的立场和大国担当”...“相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础。双方要着眼未来，坚持从长远角度看待和谋划两国关系，延续双方相互尊重、真诚相待的传统，推动中乌战略伙伴关系向前发展”。“中方将坚持劝和促谈，为尽快止战停火，恢复和平做出自己的努力”。

目前中国声称自己在俄乌战争中立场中立，但拒绝批评莫斯科对乌克兰的入侵。习近平和普京在2020年2月俄军入侵乌克兰前发表过联合声明，称两国政府有着“无限的友谊”。中国政府在今年2月发布了一项和平建议，呼吁停火和谈判。中国国家电视台在报道时表示，“谈判是唯一可行的出路”，“核战争没有赢家”；并敦促有关各方在处理核问题上应保持冷静和克制，严肃看待自身和人类的前途命运，共同管控危机。

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