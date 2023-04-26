中国火星探测器祝融可能还要再“休眠”一会儿

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中国的全机器人火星探测器祝融自 2022 年 5 月以来处于比预期更长的休眠状态，据祝融的太空使命设计师表示，可能遇到了过多的沙尘堆积，影响吸光充电。路透社称，此番透露这打破了数月以来祝融号消息的沉默。

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以中国神话中的火神祝融命名的机动车预计将从 2022 年 5 月进入计划中的休眠模式后应于 12 月苏醒，但又因为随着冬季，太阳辐射下降减少了它的发电量。

中国火星探测计划总设计师音译为张荣桥说：“自从火星车进入休眠状态后，我们就没有与它进行过任何交流。但我们每天都在监测它，知道它还没有醒来，这可能是因阳光还没有达到发电的最低水平。”据他解释，意外的灰尘堆积很可能影响祝融发电醒来的能力。

根据美国国家航空航天局绕火星运行的探测器上的摄像头所摄图片显示，中国的火星探测器至少自去年 9 月以来就没有动过。

中国火星探测器祝融号重 240 公斤，拥有包括一台高分辨率地形相机在内的六台科学仪器，在 2021 年 5 月顺利在火星着陆后，负责研究这颗行星的表层土壤和大气层。借助太阳能，祝融还使用探测雷达寻找该星球生命的历史迹象，包括地下水和冰。

据中国科学家说，中国火星车已经在火星表面探索停留了 358 天，行驶了 1,921 米远，远远超过了原定三个月的任务时间跨度。

据路透社说，除了祝融之外，另外两辆机器人探测车则一直在火星上运行，但这是美国宇航局的“毅力号”和“好奇号”，前者在火星表面漫游了两年多，后者在火星表面行动了十多年。

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