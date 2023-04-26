卢沙野引狂涛后 习近平与泽连斯基通话强调“劝和促谈”

中国/乌克兰/习近平/泽连斯基

中国官媒《央视》今天称，中国国家主席习近平今天(26日)与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)通话；而泽连斯基个人推特帐号，稍早也证实了电话交换意见的相关讯息。中国国家主席习近平与泽连斯基通话，是在中国驻法国大使卢沙野日前发表电视直播采访讲话，否认克里米亚属于乌克兰，否认前苏联国家拥有国际法承认的主权，引发海啸式争议与谴责，欧洲国家并指责不应对中国调解乌战和平抱幻想时出人意料发生。

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据新头壳引述中国官方媒体，习近平“应约”与泽连斯基通电话，双方就中乌关系和乌克兰危机交换意见。

泽连斯基没有明确说明通话内容。但泽连斯基推特则指出“此次通话以及乌方任命驻华大使，将为两国关系发展注入强大动力”。

据该报道，中国官方曾发表“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”文件，提出12点立场，希望俄乌恢复直接对话，逐步推动局势降级缓和，最终达成全面停火。习近平访问莫斯科期间，表达在乌克兰危机问题上，中方一贯遵循联合国宪章宗旨和原则，秉持客观公正立场，积极劝和促谈；在与俄国发表的联合声明中则强调，中俄两国的密切伙伴关系不构成“军事政治同盟”，而是超越该种国家关系模式，具有不结盟、不对抗、不针对第三国的性质。是否在电话中重申相关立场，能不能达成“劝和促谈”的作用，备受各界瞩目。

该报道称，中国官媒《新华社》稍早发布习近平与泽连斯基电话对谈相关内容。称习近平指出，中乌关系走过31年发展历程，达到战略伙伴关系水平，为两国各自发展振兴提供了助力。我赞赏泽连斯基总统多次表示重视发展中乌关系和对华合作，感谢乌方去年为中国公民撤离提供大力协助。相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础。双方要着眼未来，坚持从长远角度看待和谋划两国关系，延续双方相互尊重、真诚相待的传统，推动中乌战略伙伴关系向前发展。中方发展中乌关系的意愿是一贯的、明确的。无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。

习近平指出，乌克兰危机复杂演变，对国际形势产生重大影响。在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。我相继提出了“四个应该”、“四个共同”和“三点思考”。中方还在此基础上发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事。中方所作所为光明正大。对话谈判是唯一可行的出路。核战争没有赢家。对待核问题，有关各方都应该保持冷静克制，真正从自身和全人类的前途命运着眼，共同管控好危机。现在各方理性的思考和声音在增加，应该抓住契机，为危机的政治解决积累有利条件。希望各方从乌克兰危机中深刻反思，通过对话，共同寻求欧洲长治久安之道。中方将坚持劝和促谈，为尽快止战停火、恢复和平作出自己的努力。中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。中方已向乌方提供了多批人道主义援助，愿继续提供力所能及的帮助。

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