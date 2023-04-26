卢沙野点火后 秦刚再灭火

中国/卢沙野/中亚国家

在一名中国驻欧洲法国大使卢沙野质疑前苏联国家的主权引起轩然大波之后，中国外交部表示，中国将继续坚定支持中亚国家维护他们的独立和领土完整。秦刚今天在西安会见哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦外长。没有消息表明他们是结队前往中国或被中国邀请。

广告 继续浏览后续

在中国大使引发怒火的言论引发强烈抗议后，中国表示将继续支持中亚国家的主权。路透社今天引述中国外长秦刚称，“中国将一如既往地坚定支持中亚国家维护他们的国家主权、独立、安全和领土完整。”

根据中国外交部一份声明称，秦刚在中国西北部城市西安会见了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的外长时发表上述讲话。

秦刚说，中方坚定支持中亚国家根据本国国情选择发展道路，反对任何外部势力干涉中亚国家内政。

北京驻法国大使卢沙野在 4 月 21 日接受法国电视台采访时，质疑去年被俄罗斯入侵的乌克兰和其他多个前苏联共和国的主权，这在欧洲引起了强烈外交抗议。中亚的哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦在 1991 年解体之前也是俄罗斯主导的苏联的一部分。

中国外交部周一与卢沙野的言论保持距离，北京驻巴黎大使馆发表声明称，卢沙野的评论“不是政治宣言，而是他个人观点的表达”。

这两项声明似乎都是为了缓和与欧盟的紧张关系，而美国也提到了对北京和莫斯科之间日益密切的关系的担忧。

据中国外交部称，秦刚周三还承诺在联合国和上海合作组织的框架下加强与中亚五国的交流与合作。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅