台湾称汉光军事演习今年聚焦突破封锁保卫军力

台湾/汉光演习

台湾国防部26日表示，考虑到中国最近的军事演习，台湾今年的年度汉光军事演习将侧重于打击对台湾的封锁并保存台湾军队的战斗力。

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台湾军演聚焦突破封锁、保存实力。据台湾国防部透露，汉光演习将分为两部分：5 月 15 日至 19 日的桌面推盘演习，以及 7 月 24 日至 28 日的动员部队参加实弹演习。

路透社引述台湾国防部说，今年的汉光演习重点将放在作战部队的“保护实力”和“海上拦截”上。该部表示，这将包括使用民用机场和分散空中资产，以及伪装地面部队。海军部分将整合海、空、陆力量打击敌军和两栖攻击舰，并保护海上通道和反封锁。

台湾方面称，“当然，台湾的演习是基于中国军队入侵台湾的威胁及其最近在台湾周边的军事演习。”

据路透社说，中国海军上周发布了一段精心制作的视频来庆祝海军建军 74 周年，视频显示中国航母山东舰和新型两栖攻击舰模拟攻击并在“西太平洋海域”某处登陆，被指暗示正在筹划对台湾的军事行动。

尽管台湾军队总体上训练有素，装备精良，并拥有主要是美国制造的硬件，但中国拥有巨大的军力数量优势，并且正在增加隐形战斗机等先进设备。

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