尹锡悦涉台讲话后 韩国邀请习近平访问首尔

韩国/中国

2023年4月18日，韩国总统尹锡悦在首尔的总统办公室接受路透社采访时讲话。

韩国总统尹锡悦邀请中国国家主席习近平访问韩国。此一邀请，由韩国驻中国大使转达。韩国媒体解读称，值得关注的是，在韩中关系围绕尹锡悦路透社专访涉台发言趋冷的情况下，韩方表明希望邀请习近平今年内访韩。该消息没有提及中国方面的回应。

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据韩联社报道称，韩国驻华大使馆25日表示，驻华大使郑在浩前一日在北京人民大会堂向中国国家主席习近平递交国书，并转达总统尹锡悦期待习主席年内访韩促进高层交流的信息。

据介绍，郑在浩还转达了尹锡悦的亲切问候，并呼吁中方继续对在华韩企予以关注和支持。

习近平表示，欢迎郑在浩来华履新并祝愿一切顺利。

该报道称，值得关注的是，在韩中关系围绕尹锡悦路透社专访涉台发言趋冷的情况下，韩方表明希望邀请习近平年内访韩。中国最高领导人最近一次访韩是2014年7月习近平对韩国进行国事访问，之后韩国领导人借二十国集团（G20）峰会等多边会议之机共5次访华。因此韩方一直坚持下一回由中方领导人访韩符合外交惯例的立场。

韩联社说，尹锡悦和习近平去年11月借出席G20峰会之机在印尼巴厘岛首次举行双边会谈，之后韩方去年12月借韩中外长视频会议之机邀请习近平访韩。

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