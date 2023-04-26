希腊德尔菲经济论坛年会前夕再度擅改马英九头衔

台湾/政治

台湾前总统马英九24日赴希腊参加「德尔菲经济论坛」（Delphi Economic Forum），原本头衔被称为「台北前总统」引发争议，经台湾外交部出面协调，主办单位改为「台湾前总统」，不料在活动前夕，又被擅自改为「台北前领袖」。

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马英九是受邀在第八届「德尔菲经济论坛」年会担任演讲人，当地时间26日将出席开幕式，28日上午将出席炉边对谈，主题是「台湾会变成下一个乌克兰吗：亚洲地缘政治紧张局势」，并将和美国布鲁金斯研究院约翰桑顿中国中心主任李成进行对谈。

台湾外交部25日晚间表示，驻希腊代表处于4月19日主动察觉「德尔菲经济论坛」网页误植马前总统名衔后，立刻在第一时间连系主办单位，并致函论坛创办人兼主席Mr. Symeon G. Tsomokos表达抗议要求更正，论坛在4月21日更正了马前总统的名衔。

但昨天，主办单位再度变更马前总统的名衔，外交部除已再度要求更正外，对这个组织在短短几天内，甚至年会举行的前一天，反复刊登错误的名衔，台湾外交部表达遗憾与不解，已向主办单位表达严正抗议，也呼吁马英九在名衔没有获得更正前，应审慎评估是否出席相关活动。

台湾总统府今天也表示，主办单位径以错误的称谓来称呼中华民国前元首，极不恰当，更有失礼貌，应立即改正错误；同时对于未来类似活动参与，建议能特别注意确认，避免类似情况再次发生。

马英九基金会执行长萧旭岑回应指出，外交部日前才对外宣称，经其力洽，主办单位已更改马前总统职称，但为什么又会出现变化？「请外交部负起责任，妥适处理。」

至于外交部暗示马英九应缺席论坛，萧旭岑痛批「非常可笑」。他说，外交部长吴钊燮任内断了七个邦交国，都没有辞职下台，「凭什么要一个已在民间的在野党前总统要缺席重要的国际会议？」

他表示，既然蔡政府放话总统蔡英文参加丹麦「哥本哈根民主峰会」等有争取到正确的称谓，就请外交部长吴钊燮拿出同样的积极任事，为马英九争取，千万不可因为党派之别，采取两套标准，又同时发动政治攻击。他强调，如果因为蔡英文政府无能，无法争取到正确的称谓，马英九统作为民间身份，更要争取向国际发声的机会，凸显台湾当前最迫切的问题。

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