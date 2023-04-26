拜登否了普京 赞成泽连斯基与习近平通话

乌克兰/中国/美国

美国白宫今天明确表态，支持乌克兰总统泽连斯基与中国国家主席习近平通电话。与俄罗斯总统普京截然不同，拜登赞成泽连斯基与中国对话。泽连斯基一直寻求与习近平通话。中国官方消息说，习近平应约与泽连斯基通电话。习近平在通话中许诺，中国站在和平一边。白宫对中国的和平许诺以及调解作用采取谨慎立场，称现在判断这是否会导致俄罗斯和乌克兰之间达成和平协议还为时过早。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道，美国白宫欢迎习近平泽连斯基通电话。白宫周三对中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基通电话表示欢迎，但表示现在判断这是否会导致俄罗斯和乌克兰之间达成和平协议还为时过早。

据白宫国家安全发言人约翰柯比谈到这通电话时说，这是一件好事。现在，无论这是否会导致某种有意义的和平运动、计划或提议，我认为我们现在还不知道。

自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，习近平周三首次与泽连斯基通电话。在基辅为此类会谈施加数月压力后，发出了这一新的呼吁与尝试。

据中国官方媒体报道，习近平告诉泽连斯基，中国将派特别代表前往乌克兰，并与寻求和平的各方举行会谈。

白宫国家安全发言人约翰柯比谈到这通电话时说，“我们早就说过我们希望这场战争结束。”柯比还说，“如果普京撤军离开乌克兰，侵略战争可能会立即结束。但这似乎不会发生。

据柯比说：“如果要通过谈判达成和平，就必须在乌克兰总统泽连斯基做好准备的时候开谈。”柯比说，“美国欢迎任何为实现公正和平而做出的努力，但要和平是可持续的，并且是可信的。”

但柯比说，美国对这次通话并不了解，也不一定会知道。柯比称，“这是两国两位最高权力的领导人通话，我们很高兴看到他们确实进行了交谈。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅