泽连斯基与习近平通电话 普京火大

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在乌克兰总统泽连斯基与克里姆林宫盟友中国国家主席习近平自冲突开始以来的首次电话交谈后，俄罗斯今天迅即指责乌克兰拒绝与莫斯科对话，"破坏和平倡议"。

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据俄罗斯外交部在一份声明中说：乌克兰当局及其西方支持者已经表明他们有能力破坏和平倡议。

据法新社说，莫斯科还表示，俄罗斯注意到中国愿意在俄罗斯和乌克兰之间努力开展谈判进程，但俄罗斯批评基辅拒绝任何旨在通过政治和外交手段解决危机的明智举措。

根据俄罗斯外交部的说法，乌克兰曾拒绝俄罗斯最后通牒，还故意提出不切实际的要求，并在俄罗斯军事干预开始后，突然拒绝2022年春季的和平协议草案。

据法新社，乌克兰总统泽连斯基多次指责俄罗斯发出 "最后通牒"，并表示他不会与俄罗斯总统普京进行谈判，同时坚持要求归还所有被俄军占领的领土，包括2014年吞并的克里米亚。

俄罗斯外交部指责说：“任何和平的呼吁都很难被来自华盛顿控制的傀儡充分感知。”

乌克兰总统泽连斯基周三宣布，他与中国国家主席习近平进行了一次 "长时间而有意义的电话会晤。该报道称，习近平是莫斯科的盟友，泽连斯基几个月来一直想与习近平对话。

仍据法新社，中国官方称中国在冲突中保持中立，但习近平从未谴责过俄罗斯的侵略战争，并一直表示支持普京。

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