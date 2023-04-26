港媒：卢沙野“怒言”让想起江泽民“谈笑风生”

中国/卢沙野/江泽民

中国驻法国大使卢沙野接受电视访问，称“前苏联国家无主权国地位”，引发轩然大波。中方迅速灭火，外交部发言人毛宁在记者会表示，中国尊重前苏联加盟共和国独立后的主权国家地位，并且斩钉截铁说：“我可以明确告诉你，我刚才的表态代表中国政府的正式立场。”据星岛日报称，不管如何，卢大使是失言了，面对东欧国家的质疑，中方第一时间澄清很有必要，避免持续发酵。

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星岛日报说，卢大使无疑是敢于直面媒体，也是敢于斗争的高级外交官，但忘记了“卒然临之而不惊，无故加之而不怒”的古训，是否擅于斗争值得商榷。这不禁令人想起“谈笑风生”的前国家主席江泽民。

2000年，江泽民接受CBS《60分钟》主持人华莱士的访问，给出的条件是：不限时间，不限问题。华莱士在访问中依旧尖锐，环环相扣、咄咄逼人，江泽民也挥洒自如，不亢不卑。当华莱士直呼江泽民“独裁者”的时候，他收起笑容，直接回敬道：“你们对中国事务的描述像天方夜谭一样荒谬。”

2个月后，江泽民面对香港记者“钦点董建华连任”的质问，在人民大会堂上演了“too young too simple”的经典大戏，“我是身经百战了！你们要知道，美国的华莱士，比你们不知高到哪里去了，我跟他谈笑风生！”

据该报说，这一次，江主席也生气了，堕入了港记设下的陷阱。不过没有引发太大风波，人们更多的是看到“长者”（江自称）率真的一面。

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