爱丽舍宫：鼓励一切有助于解决冲突的对话

缓解乌克兰危机

欧亚 – 中国国家主席习近平4月26日应约同乌克兰总统泽连斯基通电话，就“中乌关系和乌克兰危机交换了意见”。泽连斯基表示，这是一次“很长很有意义”的电话会谈。法国总统府26日发表声明表示：法国鼓励所有有助于解决冲突的，符合基辅根本利益和国际法的对话。欧盟欢迎“沟通渠道是畅通”的。

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欧盟代表表示，“欧盟一直鼓励中国分担责任、使得各方能始终遵循联合国宪章和国际准则。”欧盟还表示，“我们注意到不久后中国将派遣代表团”；欧盟同时强调等待“有关倡议的更多细节”。

中国国家主席习近平4月26日同乌克兰总统泽连斯基通电话。泽连斯基办公室指出这次通话“进行了很长时间并且涵盖很多内容”，并宣布任命乌克兰驻中国大使。习近平称中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问。

这次电话交谈是2022年2月24日俄罗斯发动全面侵乌战争以来，中国国家主席习近平首次与乌克兰总统泽连斯基通电话。他们的上一次通话是在2022年1月。双方当时庆祝了两国建交30周年。

接近总统府的人士还表示，这是法国总统马克龙访华期间所传达的信息。

法新社报道称，四月初法国总统马克龙访华期间，巴黎当局已经表示过，中国国家主席习近平愿意在条件和时机成熟时与泽连斯基对话。但当时并没有确定通话的具体时间。

法国外长凯瑟琳·科隆纳(Catherine Colonna)26日表示，中国声音是重要的，它可发声敦促俄罗斯停止侵略，重新回到尊重国际法的轨道上。

习近平表示，中方始终站在和平一边。

法新社重点报道了习近平在电话中表示“作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们(中方)既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事。

泽连斯基希望中方在国际事务中秉持联合国宪章宗旨和原则，在国际舞台上发挥着巨大影响力。

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