英议员小组吁制裁香港领导人李家超等削弱新闻自由人士

英国/香港/国安法

英国国会跨党派香港小组（APPGHK）发表报告，指《港区国安法》生效及壹传媒创办人黎智英等《苹果日报》高层被捕及报社被迫关闭后，香港新闻自由迅速并持续恶化，呼吁政府施压争取黎获释，并对损害新闻自由人士作出制裁，更点名已被美国政府制裁的特首李家超；另又建议向有需要离开的香港记者发出紧急签证和支援继续报道的独立记者。

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英国国会跨党派香港小组（APPGHK）发表报告，指《港区国安法》生效及壹传媒创办人黎智英等《苹果日报》高层被捕及报社被迫关闭後，香港新闻自由迅速并持续恶化，呼吁政府施压争取黎获释，并对损害新闻自由人士作出制裁，更点名已被美国政府制裁的特首李家超；另又建议向有需要离开的香港记者发出紧急签证和支援继续报道的独立记者。

中国外交部驻港特派员公署和香港政府分别发文反驳及反对报告的指控，但未有回应报告建议。外交部驻港公署直斥报告是打着新闻自由幌子破坏香港法治，为反中乱港分子撑腰说项，是赤裸裸干预香港事务和中国内政，发言人对此表示强烈不满和坚决反对；港府亦批评报告污蔑抹黑，坚决反对相关英国政客恶意诋毁国安法，敦促他们停止干预。

英国国会跨党派香港小组根据3月下旬的听证会和公证提交的意见书，於当地时间周一(24日)发表这份以黎智英案为点来透视香港媒体自由的《香港媒体自由调查：黎智英案》报告，指香港新闻环境每况愈下，自《港区国安法》2020年中生效後，截至上月，至少18名新闻从业员因新闻工作而被报复性起诉；另有至少八家独立新闻机构为保护员工而决定停止运作，包括《众新闻》丶《传真社》等；以及两间媒体因被控国安相关罪名而被迫关闭，包括《苹果日报》和网媒《立场新闻》，结果有近一千名新闻从业员失业，当中有至少二百人离港。

翻查公开资料可见，这批港媒停运潮在2021年6月《苹果日报》停刊後出现，迄今近两年。而一群香港记者和新闻学者透过国际记者联会发表的报告指出，不少因此失业的新闻工作者转型为独立记者或自组媒体，继续在海内外报道港人港事，据本台不完全统计，至少有25家媒体成立，近月成立的，有本地的《集志社》和《庭刊》；在台湾则有《光传媒》；另有海外的《棱角媒体》。报告指出，这种模式是否可行仍属未知数，重要的是，「他们没有被吓倒，还在坚持新闻事业。」

国会香港小组建议，把本身是英国公民的政治犯黎智英作为政治要务处理，包括施压以争取他获得释放，以及视黎的被捕和羁押为「任意拘禁」(arbitrary detention)。

根据人权公约《苹果日报》「任意拘禁」是被禁止的，而联合国亦有特设工作小组针对成员国有否违反相关条款。

小组又呼吁英国政府谴责港府阻止黎智英聘用他选择的律师，并促请港府按国际法标准，按黎的意愿聘用律师。另又呼吁英政府制裁涉及拘控黎智英及《苹果》高层案的人员，并点名制裁香港特首李家超。

此外，报告在提及香港新闻自由整体受损的应对方法时，又再点名制裁李家超；另又呼吁英国政府和国会促请港府释放被扣或被囚的记者及新闻自由捍卫者；为在港被针对的记者提供支援，包括若他们未能以英国国民(海外)签证来英时，各他们提供紧急签证；以及停止在香港电台进行审查，让这个曾是公共广播媒体的机构重新落实编辑自主。

英国国会跨党派小组并非国会的法定组织，而是让上丶下议院不同党派人士就着共同感兴趣的事项组成小组，凝聚共识及行动，各小组每年须举行至少两次会议，并须遵循一定规则。根据维基百科，小组数目近年均在增加，去年便有

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