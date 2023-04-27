中国加速发展核武器 着眼因应未来与美可能冲突

中国/核武器

瑞典「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）最新估计，中国拥有大约350枚核弹头的储备，这和美国及俄罗斯相比是微不足道。但中国的核武器正在快速增长，根据五角大厦去年11月公布的估计，中国到2035年可能拥有1500枚核弹头。中国官方此前批评外国对中国发展核武器分析夸大事实。

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法新社引述专家称，中国推动最大核武扩张来因应未来与美国的任何可能冲突。而中国正在推进历来最大规模核武库扩张，要使中国核武吓阻加速现代化。

美国科学家联盟（Federation of American Scientists）研究人员科尔达（Matt Korda）告诉法新社：「中国似乎不再满足于只用几百个核弹头来确保安全。」

中国自从1964年首次核武器试爆以来，一直满足于保持一个相对适度的核武库，并坚称永远不会在冲突中首先使用核武。但近年来，在中国国家主席习近平领导下，已开始进行大规模的军事现代化，包括核武的升级，以便不仅能吓阻敌人，而且在吓阻失败时也能用来反击。

美国海军战争学院（U.S. Naval War College）助理教授罗根（David Logan）也告诉法新社：「中国正在进行该国史上最重大的核力量扩张和现代化。」这不仅是增加生产核弹头，还涉及提升能力以达成核三位一体，也就是以导弹、飞机和潜舰运载核弹头的能力。

美国麻省理工学院国际研究中心首席研究科学家海津波桑（Eric Heginbotham）则告诉法新社：「正在发生或正在进行的变革非常重要，将使中国从一个拥有核报复能力的国家变成世界第3大核武国家。」

中国加大核武器库，意味着中国将与美国，俄罗斯形成实力相敌对三足鼎立态势。津波桑警告，「这将代表核武大国首度必须考虑不是一个潜在的核武竞争者，而是两个；这将影响世界各地的核计划和稳定。」

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