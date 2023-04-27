中国青年找工作难 寺庙求签大增

中国/经济/就业

中国寺庙近期周末周围排起数百米的长龙，沮丧的年轻信徒祈祷得好签找到工作。中国经济正在从新冠病毒疫情后缓缓起步，年轻人就业彰显不易。也有很多人到寺庙去寻找宁静与慰籍。

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据路透社今天报道称，失业的年轻中国人在寺庙寻求慰藉。旅游预订平台 Trip.com 显示，与 2022 年相比，今年到目前为止，参观寺庙的人数增加了 310%。虽然它没有给出总体数字或新冠疫情大流行前的比较，但也显示大约一半的游客是 1990 年之后出生的人。

在受过高等教育的一代中，中国失业年轻人占下五分之一创下了纪录。如何改善他们的前景是中国当局的一大难题，他们希望经济在 2023 年创造 1200 万个新工作岗位，高于去年的 1100 万个。

自去年 12 月取消疫情清零限制措施以来，中国经济一直在复苏，但受大流行病打击的餐饮和旅游业引领了招聘，但这些行业为低技能职位提供的工资很低。

中国国家支持的北京日报在 3 月份的一篇社论中说，工作和学业上的焦虑是“可以理解的”。该报说，“然而，真正在压力下把希望寄托在神佛身上的年轻人，显然也在误入歧途。”

许多人在社交媒体上将自己与作家鲁迅 1919 年小说中的失业酒鬼孔乙己进行了比较。孔乙己认为自己受过高等教育，不能从事卑微的工作。

国家广播公司中央电视台都斥责了那些与孔乙己进行比较的人。

但这些评论引来愤怒的回复。批评反问，“为什么不帮助民营企业发展，反而去责怪1158万毕业生没有脱下学袍？”

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