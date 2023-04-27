习近平接听泽连斯基电话 引欧美疑问多多

乌克兰/中国/泽连斯基/习近平/欧美疑问

中国国家主席习近平26日按约接听了乌克兰总统泽连斯基的电话。欧美却问：为什么是现在，为了得到什么？欧美预警，泽连斯基和习近平之间的通话的意义虽然仍然是一个谜，但他们在周三的谈话带有这样的危险：乌克兰及其欧美盟友有被视为拒绝接受北京推动的和平的战争贩子的危险。

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据法新社今天分析，在西方支持下抵御俄罗斯入侵的乌克兰总统泽连斯基与中国国家主席习近平之间早就应该进行电话沟通，中国国家主席是莫斯科的客观盟友，他现在认为自己是世界新秩序的设计师。

新加坡研究员和外交官陈恒志上周在卡内基和平基金会的会议上说，如果还没有发生，那是因为俄罗斯总统普京已经警告习近平，他不准备谈判。

美国研究员丹-贝尔在同一会议上指出，“根据北京的说法，乌克兰是这一通话的幕后推手，尽管在这个阶段，中国不可能被视为一个可信的调解人。”

但据哈德逊研究所的Can Kasapoglu在两国元首电话会晤前不久曾说， "乌克兰需要大幅改变冲突的政治和军事动态。"他认为，现状是无法维持的。因为乌克兰的防线只能靠西方的军事支持来支撑，西方提供装备、武器和弹药的速度已经低于基辅的需求。

然而，欧美对乌克兰抗战的支持可能会减弱。根据皮尤研究中心的数据，认为对乌克兰的援助过多的美国人的比例正在上升，从2022年3月的7%上升到2023年1月的26%。

据乔治华盛顿大学的研究员Marlene Laruelle说，"无论战争冲突如何发展，这种民众支持率的下降在未来几个月可能还会增加。"Marlene Laruelle在法俄观察站的一份报告中写道，因为如果乌克兰的反攻成功，要求进行外交谈判的呼声就会增加，而如果反攻失败，要求作出让步以获得停火的呼声就会增加。"

哈德逊研究所研究员坎-卡萨波格鲁说，乌克兰宣布这一重大反击行动已有数周。但无论乌克兰在战场上突破俄罗斯敌方防线的能力如何，乌克兰将只能通过外交手段巩固乌克兰领土。

中国的和平提议是基于其在2月份发表的12点计划。习近平本周向泽连斯基提出的内容 "不可能有很大的不同"，驻台湾的法国研究员、亚洲中心负责人让-弗朗索瓦-迪梅里奥说。

巴黎政治学院教授Bertrand Badie认为其中有"两个原则 "是至关重要的："领土完整原则，这只能满足乌克兰，以及集体安全原则"，这可以为莫斯科提供一条出路。他在LCI上说，这是一个 "界定一种秩序的问题，这种秩序将使莫斯科说：'你看，我们把拳头敲在桌子上做得很好，我们已经达到了一个更有利的局面'"。但对于领土完整，没有多少谈判的可能。只有克里米亚问题，这个问题异常复杂。

乌克兰总统泽连斯基在电话交流后也强调，"乌克兰和中国都相信国家主权和领土完整的力量"。

但 "乌克兰的完整对中国人意味着什么？我们不知道！"迪梅格里奥还问，什么边界？他们是否计划在顿巴斯举行公投？，这可能是泽连斯基所不能接受的。无论如何，中国确实在进入大的外交游戏，这是中国对新的全球治理议程的追求。"他分析说，不管是真是假，中国的信息是，欢迎任何有诚意的人参与和平计划的工作，中国将在那里。他们并不想单独实现和平，在这个过程中，会有其他参与者。

据法新社说，有一件事似乎是肯定的：基辅和西方承担了或被指责是错误的角色，那就是强硬派，这是个危险。"这是巨大的陷阱，"迪梅格利奥说，因为世界上一些领导人现在或者就像巴西总统卢拉那样，说华盛顿在 "鼓励战争"。

美国研究员刘亚伟在卡内基会议上说，“中国可以从提议停火开始。但 这不是乌克兰现在想要的，因为克里米亚、顿巴斯和其他领土仍然被俄罗斯军队占领。”

美国已经在周三警告说，“如果要通过谈判实现和平，就必须在泽连斯基总统准备好的时候（......），在他能从实力上做到这一点的时候。”

但中国人可能也有兴趣真正参与到和平建设中来：据驻台湾的法国研究员、亚洲中心负责人让-弗朗索瓦-迪梅里奥说，"想象一下，如果中国的和平倡议成功了，这可给了中国在台湾问题上无可比拟的力量。"

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